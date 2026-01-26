Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

En medio del quiebre del oficialismo, la jefa de bancada de diputados del Frente Amplio, Lorena Fríes, se refirió al posible acuerdo administrativo entre el Socialismo Democrático y la derecha en el Congreso, sin la participación del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), a partir del próximo 11 de marzo.

La diputada enfatizó que si bien entiende que hay una reconfiguración dentro del Socialismo democrático, “me cuesta entender por qué un pacto administrativo debiera darse en alianza con la derecha y no en alianza con todo el sector que va a ser la oposición”, sostuvo.

Según interlocutores en el parlamento, las bancadas de la derecha -Unión Democrática Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), republicanos, libertarios, socialcristianos, Evópoli y Demócratas- habrían iniciado conversaciones con los partidos del Socialismo Democrático (Democracia Cristiana, PPD, Partido Socialista, liberales y a radicales) con el fin de formar un pacto más amplio para el próximo ciclo parlamentario.

“Lo digo porque pareciera que lo que se dice es que mientras el Socialismo Democrático va a ser una “fuerza dialogante”, el Frente Amplio, al parecer no lo sería. No me parece”, agregó la parlamentaria.

Conclave del Socialismo Democratico y la DC en el Partid Socialista. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

En esa misma línea, defendió la postura de su partido y sostuvo que “hemos planteado la unidad de todo el sector que apoyó a Jeannette Jara”

“Nosotros (FA) hemos dicho que vamos a ser una oposición responsable, vamos a criticar cuando sea necesario y en base a evidencia, y vamos a dialogar y a llegar a acuerdos cuando se trate de medidas que benefician a la mayoría de los chilenos”, señaló.

Las conversaciones se dan en un escenario de tensión entre el Socialismo Democrático, quienes aseguraron en reiteradas ocasiones sobre la separación de dos bloques de oposición en el próximo ciclo presidencial, excluyendo al PC y FA.