    Tentación parlamentaria: derecha ofrece a la DC, al PS y al PPD pacto en la Cámara que excluya al PC y al Frente Amplio

    A semanas de la instalación de un nuevo Congreso, las conversaciones ya están desatadas para generar un acuerdo de gobernabilidad. Ello implica alternarse en la presidencia de la Cámara y de las comisiones, que son cruciales para definir la agenda legislativa.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Sala de la Cámara. Dedvi Missene

    Un giro inesperado adquirieron las negociaciones en la Cámara de Diputados con miras al pacto administrativo y de gobernabilidad que regirá a contar del 11 marzo de este año en la corporación.

    Estas conversaciones buscan generar una alternancia en la presidencia y las vicepresidencias de la Cámara, como también definir una rotación en las comisiones que son cruciales para fijar el ritmo de tramitación legislativa, para acelerar o incluso bloquear proyectos.

    Las fuerzas de derecha (republicanos, libertarios, socialcristianos, UDI, RN, Evópoli y Demócratas) tenían una ventaja comparativa para buscar a un par de descolgados e imponer una mayoría. Sin embargo, el quiebre por el que está atravesando el actual oficialismo abrió las cartas en las derechas.

    Hoy la apuesta es lograr un pacto más amplio que además incluya a la DC, al PPD, al PS, a liberales y a radicales, pero dejando al margen al Partido Comunista y al Frente Amplio.

    Según confidenciaron algunos de los interlocutores, entre las fuerzas de centroizquierda -herederas de la antigua Concertación- la propuesta no recibió un portazo; por el contrario, fue recibida con interés en el actual momento político. Sin embargo, se exigió que a cambio los partidos de derecha también pagaran un costo y excluyeran al Partido Nacional Libertario que lidera el diputado Johannes Kaiser.

    La contrapropuesta generó dudas entre los negociadores de derecha, ya que, si bien Kaiser decidió restarse del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, el gesto de marginar a libertarios sería recibido como un acto de hostilidad por los libertarios, con los cuales la futura administración aún busca tener puntos de encuentro.

    El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría -quien está involucrado en las tratativas-, aseguró a este medio que “efectivamente andan rondando propuestas de exclusión, de dejar fuera al Partido Comunista y al Frente Amplio, y la derecha dejando fuera a libertarios, ya que además decidieron no integrarse al gobierno”.

    Sin embargo, Barría advierte que “son muchas hipótesis que corren el día de hoy, pero ninguna es fija”.

    Junto con ello, el diputado DC reconoció: “desde la UDI se han levantado este tipo de ideas”.

    “El Socialismo Democrático tiene un proyecto político muy distinto al Frente Amplio y el Partido Comunista, que representan una extrema izquierda intransigente, ideologizada. Me alegro de que hoy día existan conversaciones para poder avanzar en un pacto administrativo que le dé estabilidad y una mayoría a ambas Cámaras y poder llegar a acuerdos en beneficio de los chilenos. Cuando la clase política en los 90 fue capaz de ponerse de acuerdo, de conversar, de encontrar los puntos de acuerdo, más que las divergencias, Chile progresó”, dijo el jefe de bancada de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, valorando estos acercamientos, que son vistos con simpatía por la oficina del presidente electo.

    El puzle

    Para la próxima legislatura, la derecha quedó a solo dos votos de conseguir la mayoría absoluta (76 de 155 escaños), con la cual podría tomar el control de la corporación.

    Con eso en mente, en la derecha se conformó un equipo negociador, que lo encabeza el actual timonel de la Cámara, José Miguel Castro (RN) y lo integran los diputados Benjamín Moreno (republicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristóbal Urruticoechea (libertario).

    En las últimas semanas, las riendas de las conversaciones las comenzaron a llevar Castro y Moreno.

    Pero en ausencia del presidente de la Cámara, quien estuvo una semana fuera del país en viaje oficial, Moreno quedó a cargo de las conversaciones con el actual oficialismo.

    No obstante, quienes han sabido de los diálogos comentan que fue Alessandri particularmente el que habría impulsado la idea de hacer una oferta que excluya al PC y al FA.

    En la misma UDI tampoco veían descartable que se marginara a los libertarios, pero el diputado Moreno habría descartado excluir a los libertarios, por ahora.

    La idea detrás de ese diseño que deje afuera a ambos extremos es generar un acuerdo de gobernabilidad amplio para darle más estabilidad a la corporación y no depender de un “pirquineo” de votos. Ello además le restaría peso al voto bisagra que pretende ejercer el Partido de la Gente (PDG).

    De hecho, ese esquema se sustenta en la postura de quienes no creen que sea conveniente pactar con los 14 diputados del PDG, de los que existen dudas respecto de cuál será su comportamiento en el Congreso.

    PDG también a dos bandas

    Mientras los bloques de la actual Cámara exploran fórmulas, los representantes del PDG -principalmente su timonel, Rodrigo Vattuone, y el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela- han activado una ronda de conversaciones al interior del mismo Congreso.

    De hecho, la semana pasada se reunieron con los representantes de la centroizquierda en la oficina del PPD para iniciar los diálogos de manera formal. Lo mismo hicieron semanas atrás con los negociadores de la derecha: Moreno y Castro.

    Estas tratativas cruzadas arrojan al menos cuatro escenarios.

    El primero es que los 76 diputados de derecha (incluyendo libertarios) sellen un acuerdo con algunos descolgados para sumar los 78 votos necesarios y tomar el control de la Cámara en sus principales espacios de poder.

    El segundo escenario es que las derechas pacten con el PDG, con lo que superarían holgadamente la mayoría.

    El tercer pronóstico es que la centroizquierda (PS, PPD, DC y otros) y la izquierda (PC y FA) pacten con el PDG para lograr los 79 votos.

    El cuarto plan es un pacto acotado entre seis colectividades: PS, PPD, DC, UDI, RN y el Partido Republicano. Esta fórmula permitiría repartir las cuotas de poder entre todos los partidos durante los cuatro años de legislatura, mientras que las otras tiendas quedarían relegadas a espacios menos relevantes.

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senadores electos piden postergar definición de secretario de la corporación

    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a "intereses económicos"

    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: "Hay que mirar por qué no logramos cuajar"

