Sin articulación: oposición se lanza contra Kast por indultos y Bachelet

En medio de su estreno lleno de tropiezos como oposición, la izquierda inició este viernes su primera gran ofensiva contra el Presidente José Antonio Kast, a raíz de la ronda de entrevistas televisivas que concedió este jueves, donde indicó su idea de indultar a excarabineros y exmilitares condenados en contexto del estallido social, así como también su apertura de respaldar a un candidato que no sea Michelle Bachelet en la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La arremetida, sin embargo, no fue articulada, pues cada dirigencia partidaria y representante del Congreso salió por su cuenta a cuestionar a Kast .

Los mismos personeros reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición, pese a que cinco días antes del cambio de mando se reunieron los principales líderes del sector en La Moneda, en un cónclave citado por el entonces Presidente Gabriel Boric.

La semana negra de la oposición

La reacción atomizada de la oposición se explica, en parte, porque los partidos aun resienten el quiebre que se produjo por la negociación de las mesas de ambas cámaras del Congreso, donde se impuso la derecha debido a su incapacidad de encontrar un entendimiento.

La nula articulación entre los distintos partidos para hacer frente a Kast se da pese a que en todas las colectividades comparten la crítica al Presidente por su idea de indultos y la eventualidad de no apoyar a Bachelet. Varios dirigentes justifican que esto ocurre porque recién está comenzando el nuevo ciclo político.

Esto no ha pasado desapercibido entre los partidos. El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, por ejemplo, respondió a La Tercera que “siempre es buena la articulación y el poder tener opiniones conjuntas”.

Por ahora, uno de los interesados en generar una mayor articulación dentro del sector, en medio de las diferencias de la oposición, es el diputado César Valenzuela, quien convocó este viernes a un encuentro en Santiago a figuras como la alcaldesa Karina Delfino, el jefe comunal Claudio Castro y la excandidata presidencial Jeannette Jara.

“La primera tarea de la oposición es articularse. Quieren crean que la prioridad es pasarse cuentas, están equivocados”, dijo al respecto Valenzuela.

Acusan contradicción de Kast

En el PC sí hubo una articulación interna en la bancada de diputados. Su comité de diputados emitió un comunicado donde plantearon su “más enérgica preocupación y rechazamos categóricamente cualquier medida que abra espacio a la impunidad frente a estos delitos”.

Junto a eso, desde ya anunciaron medidas fiscalizadoras, como acudir al Tribunal Constitucional o, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si el Ejecutivo avanzara en decretos de esta naturaleza, corresponderá activar todos los mecanismos institucionales de control”, amenazaron en su declaración.

En la misma línea, el senador Daniel Núñez, y una de las principales voces del PC, acusó que lo mencionado por el Presidente “contradice toda la política que ha señalado José Antonio Kast en materia de seguridad las dos iniciativas que hemos conocido”, en referencia a los indultos y al proyecto que de conmutación de penas que se está viendo en el Congreso.

“Esto desvía el foco de las preocupaciones ciudadanas y más bien parece un gustito a su barra brava que lo que están buscando es generar una situación de impunidad”, agregó el senador PC.

Del mismo partido, Lorena Pizarro cuestionó que uno de los beneficiarios de Kast sería José Santiago Faúndez, en prisión por el caso de Romario Veloz. Su par en la Cámara, Nathalie Castillo, agregó sobre el mismo caso que “vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para impedir que se consagre este indulto”.

Desde el Frente Amplio, la timonel Constanza Martínez respondió a este medio que “durante la campaña, Kast dijo que no iba a indultar a nadie y que el país enfrentaba una emergencia en seguridad. Pero a pocos días de asumir, sus primeras decisiones apuntan a liberar a personas condenadas por delitos graves durante el estallido social”.

“Kast dijo que no venía a dar la batalla cultural, pero han bastado horas para que aparezca el Kast de siempre. La puesta en escena de un supuesto gobierno de emergencia se cae cuando lo que realmente priorizan son sus gustitos ideológicos”, agregó la presidenta del partido del expresidente Boric.

El senador Diego Ibáñez agregó a este medio que “Kast llegó prometiendo un gobierno de emergencia y las dos primeras noticias de su gobierno son: indultos a carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos, y un acuerdo de tierras raras con Estados Unidos. Ninguna de las dos es una emergencia”.

Desde el Partido Por la Democracia, el jefe de la bancada de diputados, Raúl Soto, lamentó que “Kast comete el mismo error que cometió Boric, pero ahora por el otro lado”.

La situación de Bachelet

La ira opositora contra Kast también se manifestó por su apertura a apoyar a otro candidato que no sea Michelle Bachelet en la contienda por la Secretaría General de la ONU.

Las críticas nuevamente llegaron sin una articulación entre partidos y se marcaron principalmente en el Socialismo Democrático. Arturo Barrios, por ejemplo, planteó que “no se entiende por qué no existe un apoyo decidido”.

El diputado Raúl Soto incluso comunicó que cuando se constituya la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados citarán al nuevo canciller, Francisco Pérez Mackenna, para dar cuenta de la postura final del gobierno de Kast sobre la candidatura a la ONU.

“Sería un bochorno de carácter mundial que dañaría severamente nuestra imagen como país y nuestra seriedad de la política exterior”, dijo Soto sobre la opción de que no se apoye a Bachelet.

Hoy, además de la dos veces Presidenta, están inscritos formalmente, como candidatos a la sucesión de António Guterres, el argentino y cercano a Javier Milei, Rafael Grossi; la también argentina, Virginia Gamba; la costarricense, Rebeca Grynspan, y el expresidente de Senegal, Macky Sall.