Sin tregua: las frases y roces entre La Moneda de Boric y el gobierno electo de Kast ad portas del cambio de mando

La tregua duró poco y ha primado la tensión. Ese es el clima político que se respira desde que conviven el gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric y la administración entrante del mandatario electo, José Antonio Kast.

La imagen que dio cuenta del gesto democrático y republicano de ambos representantes en La Moneda aquel lunes 15 de diciembre -un día después del triunfo del republicano- se repitió otras dos veces, pero los tempranos emplazamientos de lado y lado reabrieron la grieta histórica entre ambos sectores.

Existen, de hecho, al menos cuatro conflictos abiertos donde autoridades del gobierno de Boric y los futuros ministros de Kast se enfrentaron públicamente.

Uno de las polémicas la protagonizó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, al acusar que el gobierno de Boric está “apitutando” a personeros afines a su mandato de cara al inicio de la próxima administración .

“Hay muchos llamados a concurso, se están llenando plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera dificultad porque son cargos de primer nivel, que deberían ser de confianza del gobierno que asume”, dijo en radio Biobío, deslizando que podrían existir “pitutos” de última hora.

Desde Palacio, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, refutó la acusación: “Todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento no se condice con la realidad”.

Sala cuna

El enfrentamiento por la paralización del proyecto de sala cuna en el Parlamento se mantuvo centrado inicialmente en las críticas del gobierno a la UDI, en particular por no convocar a la comisión de Educación del Senado para permitir el avance del trámite de dicha iniciativa.

Eso, hasta que la portavoz del Ejecutivo trasladó los cuestionamientos también a Kast, al apuntar que las señales del presidente electo para dar respaldo a la iniciativa fueron confusas: “Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del presidente electo con el Presidente Boric”.

La ofensiva por la dificultad de sacar adelante el emblemático proyecto fue encabezada por el propio Boric, que acusó acciones para estancarlo: “Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera. Alegan que se presentaron indicaciones a última hora, esto se viene discutiendo hace cerca de diez años. Ellos saben perfectamente que acá ha habido un trabajo intenso para poder tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles en uno u otro aspecto, pero eso se había ido mejorando”.

“Sala cuna universal es una promesa de campaña, es algo que se va a realizar durante el gobierno de José Antonio Kast, pero no queremos apurar una legislación de última hora”, dijo en respuesta Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda.

Las críticas de Poduje

El próximo titular de Vivienda, Iván Poduje, abrió otra controversia. Esto, luego de que Kast lo envió a desplegarse al sur para ver en terreno las consecuencia de los incendios. En ese contexto, el arquitecto se ha encargado de arremeter contra el gobierno, lo que desencadenó en un intercambio entre él y la actual ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“Ustedes, que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, dijo Poduje en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Luego, vino la respuesta de Rojas, que señaló: “Basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricatura no es productivo”.

Y luego reforzó:“Caricaturizar la protección de ciertas especies, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye”.

Este miércoles Poduje, en entrevista con Radio Bío Bío, aseguró que el compromiso es tener la reconstrucción terminada en un plazo de 15 meses y advirtió que, si no cumple, “me tengo que ir”.

A través de una declaración pública, el Minvu retrucó y sostuvo que si se mantiene el ritmo de ejecución actual, hay certeza de que la reconstrucción podrá concluirse en 15 meses.

“Si en 15 meses más la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso se cumple, como todo indica que ocurrirá, será porque se dejó la base completa: subsidios asignados, obras andando y proyectos listos” , zanjó el Minvu.

Candidatura de Bachelet

La formalización de candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas -anunciada por Boric este lunes- provocó una lluvia de declaraciones cruzadas.

En medio de los cruces, el Mandatario en ejercicio defendió la postulación de la expresidenta al señalar que “ha tenido muy buena recepción internacional” y que espera que “en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad que tenemos por primera vez de tener una secretaria general de Chile, primera mujer en el mundo".

Desde Bélgica, una de las paradas de su gira por Europa, Kast retrucó la determinación de Boric. “Se lo discutimos en su momento al Presidente cuando éramos candidatos, que habría sido oportuno que hubiese concordado en alguna posición con todos. Y también hay que ver cuál es la unidad que podría perjudicar la postulación de Michelle Bachelet ”, dijo.

La réplica de La Moneda llegó en voz de Vallejo, que este miércoles endureció el tono. "¿Qué pretenden? ¿Que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el gobierno actualmente es el gobierno del Presidente Boric, y es el Presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo".

López vs. Arrau

Otro encontrón se sumó este miércoles entre la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, y su sucesor, Martín Arrau.

La polémica se inició luego de las declaraciones de Arrau al Diario Financiero, en que señaló: “El MOP es muy robusto. No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el Ministerio (…) no vengo a cortar cintas, nuestra misión acá es otra".

Desde Aysén, donde es parte de la comitiva que acompaña al Presidente Boric en su gira regional, López contestó: “Todas las obras que nosotros hacemos tienen un sentido bien profundo, entonces cortar una cinta tiene un significado importante”.

Y luego agregó: “Tiene que cortar cinta y ojalá el presidente corte cinta, porque eso la gente lo recibe, honra las obras, les da categoría, y para nosotros es importante, nosotros que hacemos las obras, es importante que el presidente las inaugure”.