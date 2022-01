Socialismo Democrático valora incorporación al gabinete de Gabriel Boric: “Hay cambios profundos que se tienen que impulsar, para eso se requiere construir mayoría”

Conformes. Así quedaron los timoneles de los partidos del denominado “Socialismo Democrático” (PS, PPD, PL y PR) tras la conformación del gabinete de gobierno que acompañará al Presidente electo, Gabriel Boric, cuando asuma en marzo.

Ayer, el frenteamplista en una reunión con los dirigentes en la denominada “Moneda Chica”, en Providencia, les había adelantado un diseño que venía fraguando hace días, pero que no estaba en sus planes originales, y que decía relación con que todos los partidos del bloque tendrían por lo menos un representante en su equipo de ministros y que, además, tendrán una silla reservada en el comité político.

Así llegaron este viernes hasta las dependencias del Museo Nacional de Historia Natural donde se efectuó la presentación del gabinete, donde figuras del PS como Maya Fernández (Defensa), Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo); del PR como Marcela Hernando (Minería); del PL Juan Carlos Pérez (MOP); y una cercana al PPD Jeanette Vega, se alzaron como nuevos ministros.

“Aquí no hubo una negociación. Nosotros siempre manifestamos nuestra disposición de apoyar al gobierno de Boric a cambio de nada. No solicitamos, en absoluto, nombramientos en particular y nada por el estilo, entendiendo que el desafío que tiene el gobierno es enorme, queremos que le vaya bien, porque eso es bueno para Chile”, indicó el timonel del PS, Álvaro Elizalde.

El senador agregó que el motivo del apoyo al frenteamplista era “porque compartimos las bases programáticas que Gabriel Boric hizo durante la campaña. Ahora, él ha tomado la decisión de ampliar la base de apoyo de su gobierno, desde el punto de vista social y político, y obviamente en ese sentido nosotros estamos muy honrados de poder contribuir al éxito del futuro gobierno”.

“Obviamente que si un Presidente de la República nos convoca, convoca a militantes de nuestras filas o gente cercana a nuestro mundo, toda nuestra disposición para que el gobierno sea exitoso. Y lo que hemos señalado, es que esperamos que nuestra voz sea escuchada y respetada como una más dentro del esfuerzo que es un esfuerzo colectivo. Aquí hay cambios profundos que se tienen que impulsar, para eso se requiere construir mayoría”, complementó.

En tanto, consultado el presidente del PS sobre la llegada al gabinete de figuras consideradas de oposición a su mandato en el partido, como Maya Fernández y Carlos Montes, Elizalde indicó que “en esto hemos estado unidos. Y, por tanto, creo que aquí hay un desafío compartido. Y nosotros apoyamos a cualquiera que sea militante de nuestras filas”.

“Con Carlos Montes somos colegas de bancada y con Maya Fernández tenemos una muy buena relación. Creo que ambos son una gran contribución al gabinete en sus áreas respectivas”, agregó.

Mientras que la presidente del PPD, Natalia Piergentili, indicó -al igual que Elizalde- que “nosotros nunca propusimos nombres ni nos pidieron nombres ni pedimos incorporación al gobierno, nos pusimos a disposición del Presidente a colaborar. No hubo negociaciones ni nada. La invitación es a construir colaborativamente el programa de gobierno y en eso estamos”.

En ese sentido, aseguró que “todo en la conformación de este gabinete va a ser una innovación (...) Tenemos que cooperar con el gobierno y tratar de aprender a entender esta nueva forma política que creo que es muy interesante y que es la única manera de construir las transformaciones que se requieren en este momento”.

Por su parte, la nueva ministra de Minería, Marcela Hernando (PR), indicó que “para nosotros, los radicales, es un tremendo honor formar parte de un gobierno que esperamos que sea refundacional en muchas cosas. Va a ser difícil en algunos aspectos, pero estamos muy ilusionados en poder construir un nuevo Chile”.

“En ese sentido, agradecer nuevamente la confianza y decir que vamos a estar con el 100% de nuestra voluntad, de nuestro trabajo para hacer las cosas que ha propuesto y el programa, que ha sido aprobado por todo el pueblo chileno”, concluyó.