Política

Sondeo Descifra: 69% está de acuerdo con el reconocimiento internacional al Estado palestino

En una nueva entrega del "Termómetro Político", también se reveló que el 53% considera que lo que ocurre en Gaza es "un genocidio".

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
Una niña palestina inspeccionando el daño de la Torre Taiba, de 11 pisos, después de un ataque aéreo israelí, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

En una histórica decisión hace unos días el Reino Unido optó por reconocer la condición de Estado palestino, exponiendo la crisis humanitaria en Gaza. De esta manera, se sumó a países como Francia, Australia, Bélgica, Canadá que también han adoptado una postura similar.

El tema que ha cruzado a la comunidad mundial fue abordado por el último “Termómetro Político”, sondeo realizado por Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool- donde se indagó el parecer de los ciudadanos chilenos ante la problemática.

De esta manera, un 69% está de acuerdo con el reconocimiento internacional al Estado palestino, mientras solo un 18% dice estar en desacuerdo con una decisión de esta índole. En tanto, un 13% dijo no saber o no responde.

También se consultó sobre las medidas adoptadas por la Comunidad Internacional para presionar por un alto al fuego en Gaza. En este punto la gran mayoría, un 81%, sostiene que “sí corresponden, porque solo la presión internacional puede producir efectos concretos”. Por otro lado, un 11% sostuvo que “no corresponden, porque la Comunidad Internacional no debe intervenir en materias de otros”. En tanto, un 8% no sabe o no responde.

No obstante, la mayoría considera que estas medidas “se toman tarde” (78%); solo un 10% considera que “se toman en el momento oportuno” y un 7% que “no se deberían tomar”. En tanto, un 5% no sabe o no responde.

Asimismo, se consultó sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Más de la mitad, un 53%, lo calificó como “un genocidio”. En tanto, un 23% considera que se trata de “una ofensiva contra grupos terroristas”. A su vez, un 20% cree que es “una guerra”. Un 4% no sabe o no responde.

El Termómetro Político, también abordó el anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un plan de paz para Gaza, tras su reunión el pasado lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En este punto ante la pregunta: ¿Usted piensa que el acuerdo permitirá el fin del conflicto en Gaza? Un 57% dijo que no. En tanto, un 31% sostuvo que sí. Un 12% dijo no saber o no respondió.

Finalmente, el sondeo abordó la postura del gobierno del Presidente Gabriel Boric frente a la situación en Gaza. Aquí un 47% dijo aprobar el actuar el Ejecutivo, mientras un 34% manifestó desaprobarla. Un 19% dijo no saber o no respondió.

Base de datos:

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 6 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 3 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 30 de septiembre al 1 de octubre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.559 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,5% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

Más sobre:Conflicto Israel PalestinaFranja de GazaGazaDescifra

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

