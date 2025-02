Squella dice que Kast estaría dispuesto a “no poder salir de Chile y ser perseguido por organismos internacionales” para hacer seguro el país

La mañana de este viernes, el líder del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que el candidato presidencial de su colectividad, José Antonio Kast, estaría dispuesto incluso a “no poder salir de Chile” y a “ser perseguido por los organismos internacionales” con tal de convertir al país “en el más seguro de Latinoamérica”.

“Nosotros vamos a recuperar la libertad, y nuestro máximo objetivo es convertir a Chile en el país más seguro de la región”, aseguró Squella en Radio Infinita.

“Esa es nuestra meta y vamos a apuntar hacia allá”, señaló y luego agregó: “¿Que va a tener repercusiones eso? Por supuesto ¿Te van a perseguir? Por supuesto ¿Vas a tener a la organización internacional persiguiendo a José Antonio Kast si fuera Presidente durante cuatro años cuando hizo lo que tenía que hacer? Sí ¿Y que no va a poder salir de Chile? Muy probablemente”.

Foto: Luis Sevilla

Dicho eso, inmediatamente fue consultado sobre por qué Kast sería perseguido, y Squella respondió que eso pasaría porque “quienes forman parte de estas organizaciones, han perseguido (...) yo considero que los 500 carabineros que se desvivían por darnos tranquilidad a ti y a mí durante el estallido, están mal perseguidos. A eso me refiero”.

Siguiendo con el tema, el timonel de republicanos fue requerido sobre si con esa declaración estaba intentando decir que Kast estaría dispuesto a violar los derechos humanos con tal de cumplir sus metas en materia de seguridad.

Ante la interrogante, el exdiputado contestó: “José Antonio Kast está dispuesto a encerrar a los criminales y a enfrentarlos”.

Dardos a Chile Vamos

Con todo, el timonel de republicanos arremetió contra Chile Vamos, la coalición de la futura contendora de Kast, Evelyn Matthei (UDI). Squella, aseguró que la exalcaldesa “tomó una decisión de que van a ser los mismos, más o menos, de quienes estuvieron particularmente en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo, como todos los gobiernos, cosas buenas y cosas malas”.

“Nosotros creemos que efectivamente, ya queda lo suficientemente claro, que en materia de seguridad pública no dieron el ancho, y que efectivamente no están en condiciones de liderar lo que creemos nosotros. Es suficientemente claro, que si tú tuviste dificultades para evitar que un grupo de personas no te permitiera pasar si es que no te bajabas del auto a bailar, es muy poco probable que tú tengas el coraje de enfrentar al Tren de Aragua y que tú tengas la determinación de hacer cosas operativas, de inteligencia”, agregó.

Luego, señaló: “Yo, con todo cariño, pero de todos los gobiernos en los que me ha tocado vivir, tengo 46 años, saquen la cuenta, no sé cuántos serán, 8 o 9, por lo menos presidentes, nunca había vivido en un gobierno que tuviera menos gobernabilidad que el segundo de Chile Vamos. Nunca, nunca me había tocado que tuviera que dejar de trabajar porque no se podía llegar físicamente a tu lugar de trabajo. El nivel de inestabilidad que generó eso, las consecuencias después, porque la solución no encontrar nada mejor que meterle ruido a las reglas del juego en Chile”.