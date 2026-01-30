Tamara Ramírez, diputada electa del PDG y acuerdo en la Cámara: “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos que solicitamos”

El 11 de marzo de 2026, Tamara Ramírez, oriunda de San Miguel, asumirá por primera vez como diputada. La militante del Partido de la Gente (PDG) llegará al Congreso con el objetivo de representar a un electorado que, según sostiene, se siente abandonado por la política tradicional y el Estado.

En esta entrevista, asegura que se identifica con el centro político, que el PDG es un “partido balanza” y profundiza sobre la decisión de su colectividad de restarse de las conversaciones con la derecha para un acuerdo administrativo en la Cámara.

Aunque acusa a la UDI de ser “impopular, antidemocrática, porque no sabe seguir las reglas del juego” -debido a la pugna que llevaron al Tricel contra el diputado electo Guillermo Valdés-, dice que eso no fue el motivo para marginarse de las conversaciones.

Además, destaca al gabinete que nominó José Antonio Kast. “Me parece que ha sido escogido de manera profesional”, asegura.

¿Qué expectativas tiene para el PDG?

El PDG llega con mucha más fuerza al Parlamento. No siendo bisagra, como muchos nos han catalogado, sino que hoy día somos una fuerza política importante. Fuimos la tercera opción presidencial, por lo tanto, nuestro rol es directamente conectar, ir en sintonía con la ciudadanía y tener ese equilibrio que le hace falta al Congreso.

El PDG tuvo una mala experiencia en cuanto a la disciplina de sus parlamentarios. ¿Espera que en esta ocasión sea distinto?

Por supuesto que sí. En el 2021 efectivamente el PDG perdió a seis diputados. Con el tiempo fuimos quedando sin presencia en la Cámara y eso fue un golpe sumamente fuerte para la colectividad. Hoy el PDG y sus catorce diputados tienen la madurez suficiente, donde más que el individualismo o el ego, que lamentablemente ayudó a que la bancada anterior se separara, tenemos unidad y madurez para poner en el centro a la colectividad.

¿Franco Parisi debería tener un rol más activo en la coordinación de la bancada?

Existe el liderazgo, la coordinación y el respaldo de Franco. Él nos acompaña, nos aconseja, nos entrega la información que corresponde, referente a distintos temas de la coyuntura nacional. Entonces, Franco sí tiene ese rol protagónico. No es que se haya terminado la campaña presidencial y él haya desaparecido.

¿Está viviendo él en Chile?

Actualmente no, porque él tiene su trabajo en Estados Unidos. Pero sí se va a instalar en Chile.

“No somos un partido bisagra”

Una de las consignas del PDG es que no son fachos ni comunachos. ¿Usted personalmente se siente más cercana a la izquierda o a la derecha?

Yo me siento en el centro político y por eso hoy día milito en el Partido de la Gente.

¿Cómo se proyecta el centro político en este nuevo periodo?

El Partido de la Gente no es parte del futuro oficialismo. Somos catorce diputados y tenemos un número mágico dentro del Congreso. Nos ubicamos en el centro y muchos nos catalogan como un partido bisagra. Pero hoy día nosotros pasamos a ser un partido balanza, más que una bisagra, porque la bisagra se mueve según la presión de un lado o del otro.

Diputada, ¿votó por Kast o por Jara?

El voto es secreto.

Pero se sabe que algunos militantes del PDG votaron por Kast…

Bueno, hicimos una consulta digital. La militancia no quiso dar su preferencia ni por Kast ni por Jara. Nosotros tenemos que seguir la línea de lo que la colectividad nos dice (...) Pero en este caso, quiero mantener en secreto mi voto.

Considerando que se pausaron las negociaciones con la derecha hasta nuevo aviso, ¿con quién se va a trabajar el PDG en el Congreso?

Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos comunes de lo que solicitamos. También estamos en conversaciones con la izquierda (...). Queremos un gran acuerdo, pero esto va de la mano con las propuestas que el PDG quiere llevar adelante en el Parlamento.

Se ha comentado que parlamentarios de derecha podrían estar buscando a los “descolgados” del PDG para lograr acuerdos. ¿Podría suceder?

No. Con la unidad que tenemos como equipo, después de lo que nos pasó con el diputado en el Maule, las relaciones se fortalecieron en gran medida. La derecha o la izquierda podrá hacer comentarios, pero finalmente no existe la posibilidad de que alguno de nosotros se pueda descolgar y pueda ir en contra de lo que como bancada decidimos.

¿Influyó la situación que hubo en el Maule con el diputado Donoso en la decisión de cortar relaciones con la derecha?

No, para nada. Son dos cosas distintas, pero hay que hacer un énfasis y recalcar ciertos puntos. Esperábamos que la UDI fuera lo más digna posible en su derrota (...). Actualmente la UDI es impopular, antidemocrática, porque no sabe seguir las reglas del juego (...). Justamente está en una posición de pedir disculpas, pero sabemos que no lo van a hacer.

¿Están dispuestos a retomar las conversaciones con la UDI?

Los acuerdos administrativos se tratan con los conglomerados. La UDI es parte de uno. Nosotros no llevamos esta pugna personal (...). Efectivamente esperamos una disculpa, tanto para nosotros como para los maulinos, pero eso está al margen de las discusiones que podamos tener para un acuerdo.

¿Qué tipo de oposición debería ser el PDG con el gobierno de Kast?

Dentro del Congreso, está claro que tenemos que hacer alianzas para poder llevar a cabo y sacar adelante proyectos de ley que vayan en favor de la gente (...). La gente lo que espera es que los parlamentarios puedan de una vez por todas ponerse de acuerdo o entrar en la misma sintonía de lo que hoy día nos aqueja.

¿Qué le pareció el gabinete del presidente electo?

El gabinete del presidente me parece que ha sido escogido de manera profesional, sin embargo, no podemos tener una opinión más allá de su nombramiento porque todavía no asumen.

¿Qué opina de la polémica existente dentro de Chile Vamos respecto a los independientes y las similitudes con el primer gabinete del expresidente Piñera?

Bueno, sabemos lo que pasó en el gabinete del expresidente Piñera. Fue uno de los mejores. Los partidos políticos sienten que son dueños de eso. No es así. El presidente José Antonio Kast escogió un gabinete con experiencia tanto en el mundo empresarial como político, pero no así que tenga militancia. Por lo tanto, las críticas son válidas para aquellos partidos que buscaban tener mucha más presencia.