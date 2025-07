“Tengo dudas de mi voto”: Natalia Piergentili enfurece al PPD, arriesga sanciones y Jeannette Jara busca intervenir

La dirigencia del Partido Por la Democracia (PPD) está sorprendida. Nadie desconoce que al interior de la colectividad hay incomodidad por parte de algunos dirigentes ante la idea de sumarse a la campaña de Jeannette Jara (Partido Comunista), la ganadora de la primaria del 29 de junio. Pero nadie esperaba que alguien fuera tan explícito en desmarcarse.

El lunes por la mañana, en entrevista con Radio Infinita, Natalia Piergentili, expresidenta del PPD, sinceró su postura de cara a la elección presidencial de noviembre.

—Al día de hoy, ¿votarías por ella (Jara) en segunda vuelta? Con lo que ha dicho hasta ahora.

—Me pasa que, si estuviera ella frente a (José Antonio) Kast, sería un voto en contra de Kast más que un voto por Jeannette Jara —respondió la extimonel.

—¿Y si tuviera al frente a Evelyn Matthei?

—También depende de cómo terminen planteándose lo que le plantean al país.

Piergentili explicó que su “problema con Jeannette” es que “con su planteamiento sobre el crecimiento y la economía yo estoy en profundo desacuerdo”. Además, transparentó que “yo tengo serias dudas de mi voto (...). Uno tiene que cumplir la palabra en política, yo entiendo que nosotros concurrimos a una primaria, pero creo que esa primaria tiene que ser capaz también de abrazar los proyectos del resto”.

Sus dichos abrieron una peligrosa puerta en el PPD. En la colectividad son varios los militantes que reconocen que no les entusiasma sumarse a la campaña de Jara. Algunos de ellos han sugerido en la interna que su aterrizaje sea escalonado, precisamente para poder negociar aspectos del programa.

En el entorno de Jara las palabras de Piergentili tampoco pasaron desapercibidas. Es más, asombraron a la propia candidata. En su círculo transmiten que ambas tienen buena relación: fueron subsecretarias durante el gobierno de Michelle Bachelet y compañeras de carrera en la Universidad de Santiago. Por lo mismo, les cuesta entender que haya puesto en duda su voto.

Las mismas fuentes sostienen que la exministra del Trabajo quiere invitar a la extimonel a conversar, para despejar cualquier tipo de duda.

11/07/2025 - JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Las reacciones al interior de la colectividad no tardaron en llegar. El vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra, sostuvo que “Natalia hace tiempo perdió la brújula. Ayer cuestionaba el liderazgo de Carolina Tohá y hoy se abre a apoyar a Evelyn Matthei. Creo que su historia reciente nos habla de una progresiva y sostenida ruta hacia la derechización política. Legítimo, pero no es nuestro camino”.

Además, advirtió que “si concreta acciones de oposición al partido y apoyo a la candidatura de la derecha, por supuesto que lo tendremos que evaluar (llevarla al tribunal supremo). Cualquier militante de base podría presentar un requerimiento al tribunal supremo”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer, Daniela Barrera, planteó que “me molesta profundamente que voces que no representan a la conducción actual del partido pongan en duda una decisión colectiva tan clara como nuestro apoyo a Jeannette Jara. Aquí no está en juego solo una candidatura, está en juego el futuro de Chile”.

“Como PPD ya lo dijimos: la vamos a apoyar sin ambigüedades. Respecto a sanciones, no me corresponde a mí adelantar decisiones que son conjuntas con la mesa. Pero sí creo que es hora de escuchar a las verdaderas voces del PPD, las que creen y trabajan por lo colectivo, en unidad, y por el futuro. No podemos seguir dándoles prioridad a egos personales”, agregó la dirigente.

El también vicepresidente Gonzalo Pinto dijo que “ningún militante PPD se ha cuestionado votar por Jeannette Jara, porque es el compromiso que tenemos todos nosotros tras una primaria: apoyar a quien gane. Quien se oponga a eso, no estaría siendo leal a los compromisos del partido y debería dar un paso al costado”.

El lunes, el presidente del PPD, Jaime Quintana, también se refirió a los dichos de Piergentili. “Yo llamaría a escuchar la opinión oficial del partido: nosotros cumplimos nuestros compromisos (...). No solo vamos a cumplir la palabra, vamos a trabajar con decisión (por la candidatura de Jara)”, dijo, antes de compartir un café con la candidata, del que también participaron Paulina Vodanovic (PS), Andrés Couble (FA), Bárbara Figueroa (PC), Jaime Mulet (FRVS) y Pablo Monje (PC).