“Tenía la absoluta convicción que era bueno”: Orrego defiende programa Quédate y enfatiza engaño por parte de Larraín y ProCultura

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defendió este domingo el funcionamiento del plan de prevención para el suicidio “Quédate”, envuelto en la polémica por la investigación del caso ProCultura . Además, enfatizó que habría resultado “engañado” por Alberto Larraín y que lograrían recuperar los $1.000 millones que adeudan a la gobernación.

La arista que involucra al GORE Metropolitano se vincula al acuerdo alcanzado entre la fundación y el gobierno regional para desarrollar el programa antisuicidio “Quédate” por ProCultura, fundación encabezada por Larraín, a quien Orrego conoció durante su período como alcalde de Peñalolén y con quien mantenía una buena relación .

Con el acuerdo del Consejo Regional, el 26 de septiembre de 2022 se habría aprobado un total de $1.683.788.000 a ProCultura por asignación directa, para así desarrollar este programa en la región. Sin embargo, hasta el momento todavía quedan más de $1.000 millones sin ser rendidos ni devueltos.

Respecto al caso, en una entrevista en Mesa Central de Canal 13, Orrego enfatizó que “no hay una asignación directa del gobernador, ni tampoco un trato directo, como la ley de compras, como gobierno regional“.

“Es decir, una entidad sin fines de lucro, universidad, corporación o fundación, nos presenta un proyecto, se analiza la admisibilidad del proyecto, va al Consejo Regional donde están todas las fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, se discute y después pasa por otras instancias como la Contraloría, la Subdere y la Dipres. Pero no es trato directo en el sentido de que no se está reemplazando una licitación por una asignación directa”, detalló sobre el acuerdo con ProCultura.

Respecto a como se gestó el proyecto “Quédate”, explicó que no provendría de Alberto Larraín, sino que formaba parte de su programa de gobierno como gobernador. “Yo lo declaré esto hace cuatro años. Y lo más importante, estamos hablando de la primera campaña, del 2021″, explicó.

Tras ello, enfatizó que desde el GORE habrían buscado cobrar la boleta de garantía a la aseguradora Porvenir (Aspor) al haber entrado en insolvencia ProCultura, pero que todavía no habrían pagado.

Además, defendió el funcionamiento del programa a pesar del problema con ProCultura y enfatizó que resultó engañado por Alberto Larraín.

“Aquí habían cinco fundaciones expertas en suicidio. Aquí había un consejo regional que tenía 34 miembros de todos los colores políticos. Y además había Contraloría, Dipres y Subdere. O sea, él hizo un engaño muy brutal”, explicó.

Luego, detalló que ProCultura por Quédate entregaba informes mensuales, y que le habrían puesto termino al vínculo el 16 de noviembre luego que no mostraran las cuentes corrientes.

“Nosotros teníamos un incumplimiento grave, que obviamente nos dolía. Y si tú me preguntas a mí, yo tenía primero la absoluta convicción de que el programa era bueno, o sea, que se había realizado”, detalló.

A lo que posteriormente explicó: “En este caso, a pocos días se hace un homenaje, y yo lo que hago es primero defender, ojo, porque la gente se queda en alguna parte, yo defendí el programa Quédate, como un gran programa que salvaba vidas de Santiago, y en ese momento agradecía a una de las personas que nos ayudó a hacerlo (Larraín). Ahora, siempre con la convicción que en pocos días más se iban a devolver los mil millones . Cuando eso no ocurre, cambia el tono, y ahí viene una demanda civil y una querella criminal”.

Contratación de Gabriel Prado

Otra arista en el mismo caso fue la contratación de Gabriel Prado como “profesional de la División de Desarrollo Social y Humano en comisión de servicio en el Gobierno Regional Metropolitano”. Según la investigación de Fiscalía, habría sido pedido expresamente por Orrego.

“Yo declaré en la declaración ante la Fiscalía que no conozco al señor Prado, mal podría haber exigido contratarlo a él. Segundo, el señor Prado declara en la misma, porque hay que mirar la cosa completa, que no me conoce a mí”, comenzó explicando consultado sobre esta contratación.

A lo que agregó: “Aquí viene lo sospechoso. La persona que hace esta denuncia, la señora (María Teresa) Abusleme, acto seguido, adelante en la denuncia, dice, bueno, es verdad que el señor Prado es mi pareja y es verdad que yo se la sugerí a Alberto Larraín".

“Condicionar un programa de esta envergadura, de esta importancia, que estaba en mi programa, a una persona que no conozco, que además es la pareja de alguien de Procultura, es falso”, enfatizó.