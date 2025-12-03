VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Tenso y marcado por las interpelaciones: así fue el penúltimo debate presidencial entre Kast y Jara de cara a la segunda vuelta

    A 11 días del balotaje presidencial, los dos candidatos que siguen en carrera, José Antonio Kast y Jeannette Jara, se enfrentaron nuevamente. La tónica fue la interpelación constante entre ambos. Ahora solo les queda una instancia para verse las caras y discutir antes de la elección.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan de la foto oficial del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Puntual, a las 08.00 horas de este miércoles, José Antonio Kast (P. Republicano) y Jeannette Jara (PC) ya se encontraban listos para enfrentarse en el penúltimo debate presidencial de cara a la segunda vuelta, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

    La discusión, que tuvo lugar en el teatro del Centro de Extensión del Campus Oriente de la Universidad Católica, estuvo marcado por las interpelaciones, más que en los debates anteriores.

    En concreto, los mayores momentos de tensión se vivieron cuando Jara criticó al principal asesor económico de su contendor republicano, Jorge Quiroz. Dardos que después fueron respondidos por Kast apuntando a figuras oficialistas -o exoficialistas- involucradas en casos judiciales.

    Fue en el primer bloque cuando Jara fue consultada sobre por qué en vez de devolver el IVA de los medicamentos -medida recogida del programa de Franco Parisi- no resucita la ley Fármacos 2. Allí, comenzó la arremetida de la carta oficialista y de la DC.

    “El tema de los remedios o de los medicamentos es un gran dolor de cabeza para la ciudadanía en Chile. Se afecta profundamente el bolsillo de las personas. No avanzó la Ley de Fármacos 2 por presiones de la industria, la misma industria que se coludió donde el asesor de José Antonio Kast estuvo defendiendo a las farmacias coludidas“, lanzó.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Minutos más tarde, Kast fue requerido directamente por Quiroz. “Está acá presente y me siento orgulloso. Gracias Jorge por acompañarnos, gran presentación ayer en Libertad y Desarrollo. Te felicito”, contestó el republicano.

    Luego, requerido sobre su defensa al modelo de colusión de farmacias y su participación en la creación de otro modelo sancionado como colusión -caso de los pollos-, respondió: “Fue sancionado, cumplió. Nunca fue condenado por lo que usted menciona. ¿Colusión? Sí, ahí hay errores. ¿Cuál es la sanción que recibió? Ninguna (...) Muchas gracias. Aclaramos el punto. Tiene todo mi respaldo".

    Más tarde, el republicano lanzó: “En el tema de los remedios, bueno, miren lo que pasó con el alcalde que promovía las farmacias populares. Ahí está. Gracias”, aludiendo a Daniel Jadue (PC), imputado por delitos de fraude en el caso Farmacias Populares.

    El tema no quedó ahí. Jara continuó su arremetida y dijo: “Lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?“.

    “Y tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó un millón de desempleadas”, replicó Kast en alusión a Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual a una subalterna mientras era subsecretario, y a la calidad de exministra del Trabajo de Jara.

    Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Krassnoff

    La posibilidad de un eventual otorgamiento de indultos a presos del centro penitenciario de Tiltil -ex Punta Peuco- ha sido un tema recurrente en la carrera presidencial. Hoy volvió a ser puesto sobre la mesa.

    “¿Indultarían a Miguel Krassnoff -condenado por crímenes de lesa humanidad- a cambio de información sobre dónde están los detenidos desaparecidos?“, esa fue la pregunta a ambos candidatos.

    “Yo le puedo decir, ¿visité Punta Peuco? Sí. (Miguel Krassnoff) estaba en Punta Peuco, es obvio, pero no eran visitas individuales las que yo tenía, eran visitas que fueron hace mucho tiempo. Entonces, ojalá usaran también la verdad para explicarle a las personas que van a dar un testimonio humano, muy duro, de un joven que dice, ‘yo no estoy ni ahí con la política, pero él lo visitó’. Bueno, ¿cuándo lo visitó? ¿Sabe que eso fue hace como ocho años atrás?’“, agregó Kast aludiendo al primer capítulo de franja de Jara, donde un joven se refiere a la visita de Kast al centro penitenciario.

    “Lo que yo he dicho es que hoy día hay en trámite una norma jurídica que está en debate en el Parlamento, y es por un tema humanitario. Yo creo en la justicia, y la justicia también es tratar con respeto a las personas que están en enfermedad terminal, que ya no tienen conciencia”, sostuvo.

    “¿Está evaluando entonces? No va a contestar la pregunta de si usted no está evaluando indultar a Krassnoff...“, cerró la periodista que enseguida le hizo la misma consulta a Jara.

    “Yo no lo indultaría porque Krassnoff está condenado judicialmente, y yo quiero ser clara en esto, no voy a indultar a nadie durante mi mandato por ningún tipo de delito”, respondió la comunista.

    Más adelante, requerida sobre si está de acuerdo con el proyecto que propone el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años con enfermedades terminales, sea cual sea el delito que hayan cometido, Jara contestó: “No, creo que eso debe tener un límite. Y los delitos de lesa humanidad, donde violaron mujeres, quemaron personas vivas, las tiraron al mar, no pueden cumplir en su domicilio”.

    “Pero responde po

    Otra de las interpelaciones más tensas se vivió cuando Jara instó a Kast a responder cómo llevará a cabo su recorte de gasto fiscal.

    “Cuando tú hablas del gasto fiscal, pones en peligro hoy día seis mil millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando en esta oportunidad? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Por favor, tiene su tiempo, entregado, responda“, emplazó Jara.

    “Sí, primero decirle a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40 mil chilenos que mueren cada año porque no tienen atención de salud van a tener una solución”, dijo Kast.

    “Pero responde po. Que responda, no es lo que se le preguntó. Entonces, así no vale”, intervino Jara.

    “A esos miles de niños que hoy día son sometidos a la tómbola que ellos crearon y a los que les quitaron los patines, les vamos a dar los patines. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno”, continuó el republicano.

    “Señora, señor, no hay respuesta al candidato Kast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, qué gasto social le van a rebajar”, remató Jara.

    Venezuela

    Ya llegando casi al fin del debate, los aspirantes a Palacio fueron consultados respecto a la ofensiva de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela.

    Jara dijo que no va a amparar la invasión de otro país, pese a que Venezuela se trata de una dictadura.

    En tanto, Kast sostuvo: “Por la razón y la fuerza”, aludiendo a la frase de escudo nacional chileno.

    “Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya. Y le quedan 98 días”, advirtió el candidato.

    Más sobre:José Antonio KastJeannette JaraEleccionesPresidencialesDebateArchi

