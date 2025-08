“Tiene un amplio margen de crecimiento, algo que no ocurre con Kast ni con Jara”: el análisis puertas adentro del desempeño de Matthei

El viernes, varios dirigentes de Chile Vamos hablaban de “apretar los dientes”. La última semana de la carrera de Evelyn Matthei a La Moneda fue calificada por varios como la peor desde que oficializó su candidatura y daban por hecho que eso se reflejaría en los sondeos de opinión.

Aunque en el comando resienten el impacto que generan las encuestas e intentan tomar distancia de esos números, fueron comentario obligado en la cita que sostienen los miembros del comité político cada domingo por la noche.

Eso obligó a que desde su equipo se hiciera un análisis de los cinco principales termómetros de opinión -Criteria, Panel Ciudadano UDD, Black&White, Pulso Ciudadano y Cadem- que se difunden públicamente.

En una minuta que se envió a los dirigentes de Chile Vamos, la mayoría de dichos sondeos sitúa a Matthei en el tercer lugar, entre un 14% y 16% de respaldo.

A excepción de Cadem, donde la caída de la candidata es mucho más pronunciada (11%). En su última edición Matthei quedó en un cuarto lugar, detrás del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi.

El análisis contenía algunos mensajes sugeridos para las vocerías desde la coalición.

“En la mayoría de las encuestas Evelyn Matthei mantiene estables sus preferencias en pregunta cerrada en estas últimas semanas, salvo la encuesta Cadem”, señalan.

El resultado más positivo -afirman en el documento- es el que mostró Criteria respecto a la “elegibilidad” de la candidata.

“Muestra que un 57% de los encuestados votaría por ella, sumando a quienes ya declaran intención de voto (20%) con quienes considerarían hacerlo (37%). Tiene un amplio margen de crecimiento, algo que no ocurre con José Antonio Kast ni con Jeannette Jara" , apuntan.

Otra bajada sugerida es relevar que “Matthei lidera en la capacidad de sumar apoyos más allá de su base inicial. Esto no solo refleja su transversalidad, sino que la perfila como la única candidata con potencial real de construir una mayoría amplia y estable. Además, es una de las figuras con menor nivel de rechazo".

Sobre esos números, el líder de RN y miembro del comité político de Matthei, el senador Rodrigo Galilea, afirmó que “todo esto significa que tenemos una candidata con potencia real de construir una mayoría amplia . Por eso, y como dije en el consejo general, nos estamos jugando el futuro de Chile, tenemos que salir de las peleas y estar orgullosos de que en los meses que quedan para la primera vuelta tenemos una candidata con todas las posibilidades de ganar”.

Al salir del debate organizado por los gobernadores en Concepción, Matthei apuntó a que “este fin de semana hubo cuatro encuestas: tres buenas y una mala. Me quedo con las tres buenas”.

Así, en medio del complejo momento de campaña, se les comunicó a los miembros del comité político que en la reunión de este martes el asesor de campaña, Daniel Pérez Pallares, expondrá sobre una nueva estrategia comunicacional para la candidata.

Algo que confirmó la diputada y miembro de la instancia Ximena Ossandón (RN). “Viene un refuerzo en esa línea”, expresó.

Y añadió que “de ahora en adelante nadie se sale del libreto. El comité político no es un adorno, sino que es una instancia que está para escucharla. El termómetro de la calle es muy potente respecto de Evelyn Matthei, ella le hace sentido a mucha gente que no quiere estar en los polos. Por ende, no podemos seguir cometiendo errores cuando tenemos a la candidata que más le conviene al país”.

Adicional a la postura por los sondeos de opinión, el documento también contenía una crítica al Ejecutivo sobre la búsqueda del legado del Presidente Gabriel Boric.

“A estas alturas, la sensación de improvisación domina. Se llega al final del mandato recurriendo a figuras de segunda línea para contener el vacío político. No hay crecimiento, no hay inversión, no hay certezas. Solo queda una carrera contra el tiempo para maquillar la falta de resultados. El mismo gobierno que prometió cambiar Chile, hoy se aferra a parches de última hora para no terminar con las manos vacías”, señala la minuta.