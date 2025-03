Timonel de la DC fija postura para ser parte de primarias presidenciales del progresismo (y además del PC deja fuera al FA)

El diputado y timonel de la DC, Alberto Undurraga, la mañana de este jueves fijó la postura de la tienda para ser parte -eventualmente- de una primaria presidencial del progresismo.

Esa intención ya la había deslizado el presidente democratacristiano la tarde de este martes, cuando tras la renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, le envió un mensaje en clave electoral.

“Queremos darle la bienvenida a Carolina Tohá a la arena política, espero que podamos armar una primaria entre quienes pensamos similar en los desafíos que tenemos en Chile, en materia de seguridad sin complejos, en materia de recuperar los empleos, terminar con las desigualdades en las listas de espera”, expresó Undurraga.

Y luego agregó: “Así que, bienvenida Carolina Tohá, espero podamos vernos en primarias”.

En diálogo con 24 Horas, en esta jornada Undurraga fue inquirido por esa posibilidad, considerando que en más de una ocasión su colectividad ha manifestado que, por ejemplo, no están dispuestos a ir a una primaria con el Partido Comunista (PC).

“Las primarias se hacen entre sectores que tienen pensamiento relativamente similar, porque hay algo que es de sentido común en las primarias (...) las primarias tienen que ser entre sectores que tienen con más o menos matices, una línea de pensamiento similar”, respondió.

Y luego agregó: “Nosotros definimos en el mes de diciembre que lo que nos parece en esa línea, con quienes sentimos que tenemos un pensamiento similar es con todos aquellos que están en el Socialismo Democrático (PS, PPD), con el Frente Regionalista Verde, con ese sector, no con otros”.

-Es decir, que las primarias que ustedes planean o que les gustaría tener, idealmente, son excluyendo al Partido Comunista y al Frente amplio, porque no lo han nombrado.

Ante esta consulta, Undurraga señaló: “Es que la palabra no es excluyendo, porque en democracia no se excluya nadie, porque todos participan, por eso es que la palabra no es excluyendo. La palabra es con quién tiene una unidad de propósito, una mirada común, para hacer propuestas al país”.

Las declaraciones del timonel de la DC se dan luego que el Presidente Gabriel Boric hiciera un llamado a primarias en la izquierda y sectores afines.

“Esto se tiene que llevar adelante mediante primarias que sean convocantes y competitivas”, dijo ayer miércoles el Mandatario.

Considerando que hasta el 30 de abril los partidos tienen plazo para inscribir a sus candidatos con miras a unas elecciones primarias, Undurraga, precisó que el próximo 15 de marzo la colectividad se reunirá para definir a su abanderado, siendo el propio timonel DC la principal carta de la tienda.