Tohá apuesta por una sola primaria amplia del oficialismo pese a polémica con el Partido Comunista

A 46 días del término del plazo para inscribir primarias, al interior de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha desatado un intenso debate, entre quienes son partidarios de realizar una gran elección, que incluya a todos los partidos del oficialismo y a la Democracia Cristiana (DC), y otros que apuestan por dividirse en dos pactos.

Este jueves, en un punto de prensa en La Granja, la abanderada del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, fijó postura en esta discusión.

“Los partidos tienen que discutir eso. Mi opinión es que es mucho mejor para proponerle al país un camino de mayorías, sólido, competitivo, que partamos todos juntos y todos participemos de un mismo proceso. Pero lo tienen que resolver los partidos, los parlamentarios. Es una discusión que tienen que dar ellos”, dijo la exministra del Interior.

Esta posición es compartida por buena parte de la alianza oficialista. Desde el Partido Socialista, el Frente Amplio, el PPD y el Partido Comunista, y otros, también han hecho ver que una primaria sería lo óptimo. En particular, debido a que asumen que la derecha iría dividida en tres candidatos -Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast-, por lo que correrían con ventaja si van todos juntos detrás de una sola candidatura en la primera vuelta.

El problema es que existen voces que se oponen rotundamente. El primero en fijar postura fue el timonel de la DC, diputado Alberto Undurraga, quien en noviembre del año pasado, en entrevista con La Tercera, adelantó que su partido no estaría dispuesto a ir a una primaria o a compartir una lista parlamentaria con el Partido Comunista (PC). Esto, por diferencias como la postura frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El timonel, quien además está preinscrito como precandidato por su colectividad, se ha encargado de reiterar el punto desde entonces.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En línea con Undurraga, el diputado Jaime Mulet, quien es el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, dijo hace unas semanas que “creemos que es más sincero hacer dos primarias: una de la centro-izquierda y otra de la izquierda. Hay diferencias y matices en nuestro conglomerado y nos interesa que la ciudadanía determine muy bien el proyecto político con mayor precisión posible”.

El mismo Mulet ha llegado a plantear esta idea frente al jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, en el marco de las habituales reuniones que tiene el principal asesor del Mandatario con los jefes de los partidos. Este lunes, el abanderado de la Federación también puso el tema sobre la mesa en el comité político ampliado que lideró, por primera vez como ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R / LA TERCERA

En dicha instancia, Elizalde reafirmó la idea de que el gobierno de Boric apostará porque el sector acuda con la “máxima unidad posible” a las elecciones de este año.

El anhelo de La Moneda implica, según transmitió el socialista, una lista única tanto para las primarias presidenciales del sector como para las parlamentarias. En la misma reunión, Mulet reforzó su idea, pero la respuesta que encontró por parte del jefe del gabinete fue que ellos estaban “convencidos” de que al sector le irá mejor en medida de que no se dispersen las fuerzas.

11 MARZO 2025 EL MINISTRO ALVARO ELIZALDE DURANTE COMISION DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

El diputado Mulet también manifestó el punto en un almuerzo que convocó a los presidentes de partido en casa de Paulina Vodanovic, la presidenta del PS, en Ñuñoa. Además de él, también llegaron Constanza Martínez, Tomás Hirsch, Leonardo Cubillos y Cristóbal Barra.

La timonel los esperó con carne a la cacerola, papas cocidas y ensalada de tomate y choclo. El encuentro, de acuerdo a quienes asistieron, sirvió para reforzar el llamado a la unidad al interior del oficialismo, de cara a los comicios de este año.

Aunque Tohá promueve una sola primaria, en los últimos días ha dejado en evidencia que sí tendría problemas con competir contra Daniel Jadue, del PC, en la elección.

“Me costaría mucho eso. No me sentiría nada cómoda, porque tú cuando estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo. Entonces yo no me veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro”, dijo el martes a Radio BioBio.

El jueves, Jadue, a través de su programa Sin Maquillaje, le respondió que “esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro, la verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas”.

Marcelo Hernandez/Aton Chile

“Las polémicas de candidatos no es lo que va a tomar esta campaña. Esta campaña es para hablarle a Chile. Yo fijé una postura en ese tema y lejos de ser una postura de desprecio, era una postura de respeto de ciertos principios”, reafirmó Tohá este jueves.

Mulet aprovechó esa polémica para volver a reforzar la posibilidad de hacer dos primarias. “Carolina Tohá está haciendo un viraje hacia el centro. No creo que sea una mala idea hacer una primaria con el PPD, PS, Regionalistas Verdes, Liberales. Y distinguir de otra primaria más a la izquierda”, dijo ayer.