Tohá desata la molestia del PC por sus críticas al rol del partido durante la campaña de Jara

Santiago 26 de junio 2025. Carolina Toha participa en un banderazo en el cierre oficial de su campana de cara a las elecciones primarias presidenciales. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Aunque evitaron confrontarla directamente, en el Partido Comunista hubo fuerte incomodidad por la reaparición de la exministra Carolina Tohá en la recta final de la campaña presidencial debido a sus cuestionamiento al rol que ha jugado la colectividad durante el periodo electoral.

Este martes, Tohá criticó en conversación con TVN el papel de la dirigencia comunista en la campaña de Jeannette Jara. “Han sido tan evidentes los gestos poco fraternos con Jara que lo considero inaceptable”, señaló.

Sus dichos fueron recibidos con irritación en el PC, donde varios de sus dirigentes debieron morderse la lengua tras decidir no entrar en la polémica con la exministra a días de la presidencial. En ese sentido, el común de las declaraciones de los comunistas fue reforzar que ellos han estado en la campaña de Jara desde el primer minuto.

La diputada Nathalie Castillo, por ejemplo, afirmó que Tohá “no está en lo cierto”. “El partido en su conjunto, su dirección y candidaturas nos hemos desplegado con mucho compromiso y convicción por Jeannette Jara”, afirmó la misma parlamentaria.

Luego, la candidata a la reelección por la región de Coquimbo complementó señalando que “espero que esas declaraciones no sean el espíritu que mueva a la exministra en esta recta final donde necesitamos a todas las fuerzas políticas de centro y de izquierda disponibles para un triunfo en primera vuelta y el balotaje. Ese es el llamado de la propia candidata”.

En TVN también habló este miércoles el senador Daniel Núñez, quien afirmó que Jara ha dicho que “el PC no es una secta, tenemos diferencias, discutimos, pero nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos unidos. (...) Todas las autoridades del PC están trabajando a full en la campaña”.

En la misma línea desde La Moneda la diputada Alejandra Placencia sostuvo que “nosotros estamos haciendo un trabajo desde el primer día, no solo para respaldar a Jara, sino que también para poder darle toda la autonomía y la libertad”.

Tras la nueva polémica entre Tohá y los comunistas, la propia Jara intentó bajar el tono de la discusión y afirmó que la exministra “es una gran política que contribuyó mucho al país. Sobre sus críticas al PC, está en su derecho. Son opiniones políticas que se dan en el contexto de una campaña presidencial. Y yo lo que tengo que decir al respecto, ya lo he dicho”.

Esto último Jara lo manifestó en referencia a que ella misma ha sostenido que el PC, y en particular Lautaro Carmona, han tenido un comportamiento “poco fraterno” durante su campaña. Desde el PC, en cambio, defienden que a la candidata se le dio autonomía en una cita con la comisión política que ocurrió la misma noche en la que ganó las primarias.