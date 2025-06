Tohá enrostra a Matthei cambio de postura sobre el Ministerio de Seguridad y la insta a reconocer que “se equivocó”

En un tono similar al utilizado en la jornada de ayer en relación a la reforma de pensiones, este jueves la candidata presidencial Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL) volvió a encarar a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en esta ocasión, por su cambio de postura sobre el Ministerio de Seguridad.

Esto, luego que ambas aspirantes a La Moneda se enfrentaran en un nuevo cara a cara presidencial, en el encuentro organizado Cámara Nacional de Comercio, la OEA, OCDE e ICAIE denominado“2° Día Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado: Chile Enfrenta la Economía Ilegal”.

Así como ayer miércoles debatieron sobre permisología en una actividad liderada por Icare, hoy enfrentaron sus posturas sobre el combate al crimen organizado, el comercio ilegal y la seguridad en general.

Fue en ese contexto que, en al menos tres oportunidades, la exalcaldesa de Providencia manifestó su apoyo a la creación de la secretaría de Estado que lidera el ministro Luis Cordero. “Yo celebro la creación del Ministerio de Seguridad”, dijo.

Esto, pese a que a inicios de abril de este año, cuando la cartera entró en funcionamiento, Matthei criticó: “El proyecto es malo, la ley es mala, es bien raro esto que de los seremis sean los encargados de la justicia”.

Con todo, en esa oportunidad la presidenciable de la derecha tradicional también apuntó: “En fin, hay que funcionar con lo que salió y es mejor tener un Ministerio de Seguridad que no tenerlo”.

Eso, sin embargo, no la salvó de los cuestionamientos de Tohá, quien en un punto de prensa posterior al debate en la Cámara Nacional de Comercio, dijo: “Es muy impresionante ver cambios de ese tipo, como si no hubiera pasado nunca nada antes, porque efectivamente escuchamos muchas críticas al Ministerio de Seguridad cuando estábamos peleando por sacarlo. Cuando era importante sumarse al esfuerzo y no atornillarle al revés al esfuerzo”.

“Lamentablemente es lo mismo que pasó con la reforma provisional, que ayer Evelyn Matthei dijo que la había apoyado con tanta fuerza y lo que hizo fue presentar reparos, fue tener resistencia a ese proyecto”, recordó.

La extitular de Interior, sostuvo que: “Ciertamente yo valoro que haya cambiado de opinión, pero cuando uno cambia de opinión va honestamente y dice, me equivoqué y he cambiado de opinión. Ojalá hubiera esa sinceridad”.

Para después reforzar: “Hay que reconocer que uno se equivoco y reconocer que uno no ayudó. Porque esa es la verdad, no se ayudó. Más bien se le pusieron reparos este esfuerzo que costó tanto sacar adelante. Por suerte, se sacó adelante igual”.