Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

“Hay que mirar por qué estos partidos políticos que trabajamos juntos no hemos logrado cuajar y darte a la ciudadanía un proyecto común, en que todas las partes sintamos que estamos representadas y que hemos hecho nuestro aporte”.

Así de directa fue este sábado la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sobre el estado de las relaciones del actual oficialismo, tras el quiebre de su sector, el Socialismo Democrático, con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

El divorcio que se vislumbra a partir del 11 de marzo, una vez que asuma el presidente electo, José Antonio Kast, se produjo por las recriminaciones de estas últimas tiendas al PPD y el PS por la Ley Naín-Retamal, tras el fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

Tohá entregó estas palabras desde la sede de Santiago del Parlamento, mientras participa en esta jornada en el consejo nacional del PPD, instancia en la que se discute el rol opositor de la colectividad una vez que asuma Kast.

“Esto no ha terminado de cuajar. Entonces hay que mirar ahí muy sinceramente y descarnadamente dónde están esos problemas, dónde están esas diferencias que no hemos logrado resolver”, apuntó.

Sobre las recriminaciones de la tienda del Mandatario y de la colectividad liderada por Lautaro Carmona, dijo: “Creo que fue una reacción política muy mezquina, muy infantil, y que nos devolvió, nos hizo retroceder mucho”.

Con todo, la también ex precandidata presidencial sostuvo que “hay que hacer un recorrido todavía bastante largo para ver cómo va a ser la oposición”.

“La profundidad de las preguntas que tenemos, creo que responderlas partiendo por decir si va a haber una oposición o dos oposiciones, en todos los escenarios va a tener que haber una oposición que se articule, que se coordine. Ahora, si lo hace desde ocho partidos que se coordinan, o desde dos bloques que se coordinan, o desde tres bloques que se coordinan, es algo que hay que definir”, remarcó.