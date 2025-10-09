Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

La exministra del Interior y exprecandidata presidencial del oficialismo, Carolina Tohá, continúa su periplo de ponencias en Europa, en torno a lo que se ha denominado el dilema del progresismo ante la inseguridad.

Así como lo hizo el martes en las aulas de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, en la capital francesa, este jueves la histórica militante del PPD se presentó en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, en Inglaterra.

Si anteayer destacó y provocó controversia su comentario sobre “los complejos de izquierda, que le tienen alergia a la policía, al orden público, a hacer cumplir la ley”, en la presentación de hoy fue su explicación sobre los orígenes del estallido social de 2019 y su análisis respecto al riego a la paz social que podría traer un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.

“En el estallido, la principal explicación es un efecto mariposa. Es una cosa que mueve otra cosa y que eso gatilla otra cosa y se juntan muchas cosas, pero no hay un plan, no hay una coherencia, no hay una planificación”, sostuvo Tohá.

Ante los asistentes, la exjefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric dijo que “esto empieza por radicales que incendian una estación, esos radicales le avisan a otros amigos, entremedio se meten las barras bravas, se corre la bola y empieza una fiebre (...) se pliega el movimiento social, grupos radicales, barras bravas y delincuencia. Y esto con simpatía ciudadana, que duró meses”.

“Yo creo que todos los esfuerzos por darle esto una explicación planificada, centralizada, todas han rebotado pero en el vacío más absoluto y creo que además es demasiado evidente que esto ha pasado con distintas formas en muchos lugares”, remarcó.

Tras esto, la otrora aspirante del Socialismo Democrático a La Moneda fue tajante en descartar el riesgo de que una situación similar ocurra si el representante de republicanos triunfa en la elección presidencial.

“Si alguien intentara prender una llama como esta, nuevamente, por ejemplo, en un potencial gobierno de José Antonio Kast, puede hacer acciones violentas, puede tener una cadena de gente que responde un llamado y haga varios atentados o acciones al mismo tiempo, pero creo que no hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano por meses como tuvo el estallido. Ninguna” , enfatizó.

Y luego agregó: “La sociedad chilena hizo su experiencia, no sacó en blanco una lección exitosa de aquello y no creo que hoy día vaya a sustentar una agenda de ese tipo”.

Para sostener esta tesis, Tohá apuntó que lo sucedido en 2019 “fue muy excepcional” y añadió que ”Chile es un país con mucha vocación por el orden, con muy poca resistencia al caos, a la improvisación y que haya apoyado un movimiento de este tipo por tantos meses fue totalmente excepcional, inesperado. Creo que es muy difícil que algo así se repita".

De esta manera, Tohá marcó distancia del debate abierto semanas atrás por el economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, quien en entrevista con La Tercera aseguró que el país va a tener “menos paz social en un eventual gobierno de Kast”.

En medio de la discusión, una de las declaraciones más radicales la planteó el candidato independiente de izquierda, Eduardo Artés, que advirtió que si el republicano se convierte en Presidente de la República “la calle no lo va a dejar gobernar” y su sector tampoco.

Respecto a lo mismo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, fue un poco más allá y afirmó que “a quién gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”, en referencia a todas las candidaturas de oposición, que además de Kast, representan la misma Matthei, Johannes Kaiser (PNL) y Franco Parisi (PDG).