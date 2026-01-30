SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Tras acusaciones de “apitutamiento” previo a salida de Boric, Lobos sostiene que funcionarios de confianza dejarán el gobierno

    “Cosa distinta son cargos de concursos abiertos respecto a sistema de Alta Dirección Pública (...) Algunos están en curso y obviamente uno no puede generar una parálisis del Estado", explicó la ministra Segpres.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio

    En una nueva edición del programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, respondió las acusaciones que hizo el próximo ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, sobre que la administración saliente está buscando “apitutar” gente en ministerios y puestos de alto nivel.

    En primer lugar, la secretaria de Estado aludió a que el Ejecutivo entregó un instructivo ministerial que dispone que “todos los que son funcionarios de confianza van a dejar el gobierno a partir del once de marzo”.

    Cosa distinta son cargos de concursos abiertos respecto a sistema de Alta Dirección Pública para efectos de que sobre la base del mérito de concurso puedan seleccionar altos directivos que tienen reglas propias. Hay concursos que están en curso, valga la redundancia, y que obviamente uno no puede generar una parálisis del Estado”, añadió.

    26/01/2026 - CLAUDIO ALVARADO - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    Luego al ser consultada por el trabajo legislativo -el de mayor producción en 20 años, según difundió el Ejecutivo ayer- la ministra acotó: “Somos un gobierno que ha trabajado en un Parlamento que tiene minoría en ambas cámaras, con alta fragmentación, por eso es tan importante que podamos avanzar en las reformas políticas, y que extraordinariamente ha tenido elecciones los cuatro años de gobierno”.

    “Nos quedan algunos días legislativos donde tenemos amplios desafíos aún que concretar, así que estamos muy contentos que a pesar de las condiciones adversas, hayamos podido tener una agenda robusta, que no se queda solo en números, sino que se cambia la vida de las personas", celebró.

    30-01-2026 MACARENA LOBOS PEDRO RODRIGUEZ

    Sala cuna universal

    La ministra también tuvo palabras para el estancamiento del proyecto de ley de sala cuna, que dejó un cruce entre el Presidente Gabriel Boric y la UDI. Mientras el Mandatario acusó al gremialismo de ejerce “maniobras dilatorias” para trabar el proyecto, desde ese sector acusaron al Ejecutivo de no priorizar la iniciativa y de eludir su responsabilidad política. “A ver, a mí me parece un poco injusto que se responsabilice al gobierno porque esto es un debate que lleva como mucho tiempo, llevamos meses de conversaciones tratando de acercar posiciones”, respondió Lobos.

    “Más allá del cambio de gobierno, esa necesidad va a seguir existiendo y, por tanto, yo llamaría a todos los sectores a que efectivamente nunca habíamos estado tan cerca. Este es un debate de veintisiete años y es una oportunidad real de mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres", argumentó.

    De todas maneras, la titular de la Segpres manifestó su intención de que “más allá de este impasse, nos pongamos por delante en el objetivo común que tenemos, que sacar este proyecto adelante y espero que en los pocos días que quedan de marzo, podamos concretar”.

    

