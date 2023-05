Tras advertencia de isapres: Cordero acusa “estrategia del terror” y Tohá afirma que están dispuestos a “flexibilizar” la ley corta

“Si hoy día sale el proyecto de ley, si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapres”. Esa fue la advertencia que este martes dio el líder de las aseguradoras privadas, Gonzalo Simón, sobre la iniciativa del gobierno que busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Por otra parte, como alternativa a la iniciativa del Ejecutivo, desde la oposición presentaron una reforma que busca atenuar los efectos del fallo del Máximo Tribunal sobre las aseguradoras privadas, a través de recalcular el precio base de los planes de salud.

Al respecto, este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada si con el proyecto del gobierno y de la oposición, desde el Ejecutivo se abrirán a buscar un acuerdo para dar salida a la crisis de las isapres.

“Por supuesto. O sea, nosotros entendemos que de esto hay que salir combinando dos elementos y ninguno de los dos es renunciable”, respondió en conversación con Radio Cooperativa.

Sin embargo, la jefa de gabinete recalcó que las isapres han “sabido por años que los tribunales piensan que están cobrando de más, pero mantuvieron esa política, porque no toda la gente iba a los tribunales, de hecho una minoría iba a los tribunales. Entonces a pesar de que siempre perdían en los tribunales, igual había un grupo grande que aceptaba las alzas y que no decía nada”.

“Una cosa que tenemos que cuidar es la solución que encontremos no se base en que esto que las personas pagaron de más, ahora las castiguemos a ellas y que no se cumpla el fallo y no se les devuelva lo que se les debe”, añadió.

Además, recalcó que “tenemos que cuidar que este pago que las isapres deben hacer no se haga a costa de que el sistema colapse y que la gente se quede sin protección de salud. Entonces en ese sentido el Ejecutivo sí tiene toda la disposición de encontrar una fórmula para que las isapres paguen con un plazo prudente, que tengan facilidades para pagar, pero no puede ser que la forma de pagar sea subiéndole el precio base a las personas”.

La ministra enfatizó en que lo importante es que las aseguradoras privadas “paguen lo que deben, pero que lo hagan en tales condiciones que el sistema tenga posibilidades de recuperarse y salir adelante. Ahora, en la isapres obviamente van a decir que cualquier pago no las deja vivir, porque ha sido una política de ellas en el tiempo actuar de esa manera”.

“El Ejecutivo está totalmente dispuesto a buscar fórmula, a dialogar, a buscar entendimiento, a flexibilizar el planteamiento original que hicimos al Parlamento con nuestra propuesta legal”, finalizó.

Mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, al ser consultado por las declaraciones del presidente de la Asociación de Isapres, expresó en conversación con Radio Universo que “ha ocupado una estrategia que es la estrategia del terror y a mí me gustaría escuchar de la asociación de isapres, una industria regulada, otra cosa, y es la pregunta que no han respondido es como la Asociación de isapres entiende que se debe cumplir el fallo”.