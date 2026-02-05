Tras cuestionamientos de Kast y Hurtado: Vallejo reitera defensa a candidatura de Bachelet a la ONU como “política de Estado”

Luego de que el presidente electo José Antonio Kast cuestionara, desde Hungría, el respaldo gubernamental oficializado recientemente hacia la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, la portavoz del Ejecutivo salió en defensa de esta determinación.

“Nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”, sostuvo Kast, haciendo eco de lo planteado por Arturo Squella, el timonel del Partido Republicano, su colectividad.

A estos cuestionamientos se sumó hoy la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, quien aseveró que la decisión de respaldar a la exmandataria debió ser asunto del presidente electo una vez que éste asumiera y no del gobierno saliente. Adicionalmente, cuestionó su idoneidad para asumir la secretaria general de Naciones Unidas aludiendo a que “su desempeño como Presidenta de Chile fue bastante paupérrimo”.

Al ser consultada sobre estos reparos durante la destrucción anual de armas, la ministra vocera defendió que “la decisión del gobierno del Presidente Boric de poder postular e inscribir la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a conducir la Asamblea de las Naciones Unidas como secretaria general de las Naciones Unidas como una política de Estado”.

“Las políticas de Estado, en general, sobre todo en materia diplomática, trascienden incluso los gobiernos de turno. Una decisión además que fue de público conocimiento, fue informada por el propio presidente de la República en septiembre del 2025. No es una decisión que esté condicionada a escenarios futuros necesariamente de cuál iba a ser o no el presidente o presidenta electo, y además fue una decisión que se fue gestando meses antes, no surge de la noche a la mañana, y eso es muy importante señalarlo", argumentó.

Sumado a ello, recalcó que antes de oficializar la postulación “ya era una pregunta recurrente de los otros países si es que Chile iba a postular a Michelle Bachelet como una carta a liderar las Naciones Unidas”,

Tras reiterar que “no es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales nacionales, porque trasciende la realidad o la contingencia política nacional”, Vallejo elogió que la exmandataria cuenta con “impecables credenciales en lo que respecta al derecho internacional, la defensa, promoción del derecho internacional humanitario, de los derechos de las mujeres en el mundo, la lucha contra la crisis climática”.

Squella apunta a gastos por candidatura y falta de “sentido común”

Desde la oficina del presidente electo, Squella salió al paso de los dichos de Vallejo, en particular, sobre que la candidatura debiera “trascender” a la actual administración. “Acá no está en juego las atribuciones que tiene el Presidente de la República como cabeza o conductor de las políticas de Estado, más aún, respecto del ámbito internacional. Lo que está en juego es el sentido común”, explicó.

“Si es que estás a 37 días de dejar el poder, de dejar, digamos, la administración del Estado y amarras una candidatura en una de las decisiones desde el punto de vista de la política internacional más importante que se tiene, evidentemente que ahí no hay una falta ni legal ni constitucional, eso está todo bien. Lo que no hay es sentido común, lo que no hay es jugar como corresponde, aplicar la prudencia y obviamente se pasó para alto la voluntad de hacer un traspaso de mando de buena manera como nos había imaginado", añadió.

Otro elemento criticado por Squella fue el gasto dedicado a impulsar la candidatura: “Cualquier persona que tenga acceso a transparencia puede ver el costo que está teniendo los viajes que ha desarrollado desde septiembre en adelante Michelle Bachelet a costa del bolsillo de todos los chilenos, y quizás algunos podrían decir que es algo menor, pero al final del día tiene que ver con cuál es la orientación y el propósito de las decisiones que toma la actual administración".