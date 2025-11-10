OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Tras salvarse en la Suprema, juez Ulloa enfrenta adverso juicio político con un Senado inclinado por destituirlo

    Pese a las dudas por lograr el quórum, fuentes de la Cámara Alta comentan que la mayoría de los parlamentarios estará presente para dar su voto. Con esto, el suspendido ministro de la Corte de Santiago está a un paso de abandonar el Poder Judicial.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    David Tralma
    Valparaíso, 29 de octubre 2025 El juez Antonio Ulloa durante la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El futuro del ministro Antonio Ulloa enfrenta horas clave. El suspendido magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, caído en desgracia debido a sus chats con Luis Hermosilla, está a un paso de ser destituido del Poder Judicial.

    Este lunes el Senado votará la acusación constitucional que ya fue aprobada por una amplia mayoría de 141 votos a favor en la Cámara.

    Se trata del juicio político -presidido por el diputado Daniel Manouchehri (PS)- en el que se acusa de notable abandono de deberes por la serie de faltas cometidas, según los parlamentarios, por Ulloa, al compartir de forma reiterada con Hermosilla una serie de resoluciones de los tribunales y también por haber ejercido influencias en nombramientos judiciales.

    Para la aprobación del libelo y declarar culpable a Ulloa se requieren 26 votos, por lo que una ausencia masiva de senadores, las abstenciones o las inhabilidades que declaren algunos legisladores, podrían hacer caer la acusación aun cuando tenga mayoría en la sala.

    El factor elecciones ha incorporado un grado de incertidumbre al asunto. Esto, debido a que varios senadores están en campaña y podrían ausentarse, y con esas ausencias no llegar al quórum necesario.

    Por eso, los días previos hubo presión para que los senadores se hagan presentes. “Lo que corresponde es que el día lunes todos los senadores asistamos a votar la acusación constitucional contra el señor Ulloa, y ahí demos nuestros argumentos a favor o en contra según el mérito de los capítulos de esta”, publicó en X el senador socialista Tomás de Rementería.

    Sin embargo, al menos hasta el domingo fuentes del Senado comentaban que la voluntad de la mayoría de los senadores era estar presentes y de dar luz verde a la destitución.

    De esta forma, el Congreso concretaría lo que los jueces no quisieron hacer. Hace algunas semanas la Corte Suprema abrió un proceso para remover a Ulloa de la judicatura, pero al final, al momento de votar, por siete votos contra siete, el pleno del máximo tribunal rechazó la remoción de Ulloa, quien finalmente fue sancionado a dos meses de suspensión y medio goce de sueldo tras el sumario por sus conductas con Hermosilla.

    Sobre la posibilidad de ser destituido por los senadores, Ulloa ya ha dicho que es una sanción que no debería ocurrir. “Fui imprudente, cometí errores, pero ya fui sancionado y no corresponde que me vuelvan a condenar”, comentó hace semanas en entrevista con este medio.

    Andres Perez

    En la antesala a la votación, el suspendido magistrado mantiene su postura. “A mi juicio existe una franca violación al artículo 76 de la Constitución, porque se busca que el Senado revise por la vía de la acusación constitucional una sentencia dictada por la Corte Suprema, atendido que se refiere a los mismos hechos por los que fui investigado. La Corte Suprema ya me absolvió respecto de varios de los cargos, motivo por el cual bajó la sanción a dos meses de suspensión y no se lograron los 11 votos que la Constitución exige para remover a un juez”, afirma Ulloa a La Tercera.

    Paneo de votos

    Fuentes de la bancada del PS comentan que los siete senadores están alineados para aprobar el libelo, ya que, a días de las elecciones y tras la contundente mayoría de la Cámara, “no hay margen” para un escenario distinto.

    Lo mismo pasa con los dos senadores del PC, el único representante del FA Juan Ignacio Latorre y las senadoras independientes Fabiola Campillai y Alejandra Sepúlveda. “Solo diré que el caso es muy grave y es de la mayor relevancia que cada senador fundamente su voto de cara al país”, se limitó a comentar el senador frenteamplista.

    En la bancada de RN comentan que todos están a favor de la destitución. El senador Rafael Prohens, quien estaba en duda sobre si acudiría, estaría comprometido para llegar a la sesión. La senadora María José Gatica podría ausentarse, pero solo por problemas de salud.

    Lo mismo pasaría con la bancada UDI y los senadores Evópoli. En Chile Vamos además comentan que su propia candidata presidencial, Evelyn Matthei, marcó el ámbito de acción debido a la dura arremetida que tuvo el sábado en su cuenta de X. “Todo Chile estará mirando lo que pase el lunes en el Senado respecto del ministro Ulloa”, publicó la exalcaldesa.

    En el PPD hay más dudas. Fuentes de la bancada aseguran que la senadora Loreto Carvajal (PDD) sí asistirá a votar y no se inhabilitará. En los días previos se cuestionó su cercanía con Ulloa debido a que Carvajal es pareja del exdiputado Gabriel Silber, cuyos socios tienen buenas relaciones con el juez.

    El exparlamentario es socio del estudio de abogados de Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos imputados en el caso que tiene a la exministra Ángela Vivanco investigada por cohecho y lavado de activos.

    De quien sí hay dudas es del senador Pedro Araya (PPD). Esto, debido a la cercanía del parlamentario con el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Carlos Swett. Este último es cercano a Ulloa.

    De Jaime Quintana (PPD) también hay dudas. En los días previos aseguró en Cooperativa que "es una acusación que no sé cuál es el mérito real que tiene". Luego agregó: "No sé, finalmente, qué es lo que persigue“. Pese a eso, fuentes del Senado comentan que finalmente estará presente en la sesión del lunes. Lo mismo haría el senador Ricardo Lagos Weber, quien este domingo se limitó a decir que guardará ”riguroso silencio en esa materia”.

    En la DC está confirmada la asistencia del senador Francisco Huenchumilla y de Iván Flores. “Por supuesto que iré a la sesión extraordinaria del Senado. No podemos no estar. Tengo muy clara mi opinión, pero no la puedo emitir porque soy parte del jurado, pero ahí voy a estar y espero que todos estemos”, afirmó Flores.

    En Demócratas, en tanto, Matías Walker también asistirá a la sesión. Quien también estará, y tomó el avión durante la tarde del domingo, es el senador Karim Bianchi (Independiente). Lo mismo pasará con el senador Rojo Edwards (Independiente) y la senadora Carmen Gloria Aravena (Independiente).

    Más sobre:SenadoAntonio UlloaLuis HermosillaAcusación constitucionalCorte SupremaPoder Judicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    4.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    5.
    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs
    Chile

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    Asesor de Kast evita ofensiva de La Moneda y Jara por derechos humanos: “Nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”
    Negocios

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Comercio anticipa una mejor temporada navideña para este 2025, pero no por mucho

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador
    Tendencias

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego