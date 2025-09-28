UDI continúa ofensiva por Presupuesto 2026: Coloma exige al Presidente Boric “transparencia en materia de deuda”

En la imagen, el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma

La Unión Demócrata Independiente (UDI) continúa su carga contra la Ley de Presupuesto 2026 que presentará próximamente el gobierno.

Este domingo, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó al Presidente Gabriel Boric a “que explique claramente al país qué pasa con los recursos que son de todos los chilenos”.

“El Presidente Boric va a hacer una cadena nacional en pocos días más respecto al presupuesto. Le exigimos al Presidente transparencia en materia de deuda, que cuando haga la presentación no solamente cuente lo bonito del nuevo presupuesto, sino que también transparente las deudas, porque esas deudas les va a tocar asumirlas al próximo gobierno”, afirmó el dirigente.

Por otro lado, Coloma también cargó contra la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC). “Le hacemos un llamado a Jeannette Jara que más que dedicarse a pelear con otros candidatos, sea capaz de exigirle a su propio gobierno transparencia en materia de deudas ”, emplazó.

Lo anterior, luego que Jara respondiera a las declaraciones sobre el presupuesto que realizó Evelyn Matthei, carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

“El debate que se ha dado en torno al presupuesto es bastante artificial, porque ni siquiera se ha presentado”, señaló el sábado durante una actividad de campaña.

Durante la semana, Matthei había asegurado que su sector no tramitaría la Ley de Presupuesto si no existe transparencia total sobre las finanzas públicas.