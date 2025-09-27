Jara arremete contra Matthei y la UDI por advertencias sobre Presupuesto 2026: “Es un debate bastante artificial”

La disputa política en torno a la Ley de Presupuesto 2026 sumó un nuevo capítulo este fin de semana, luego de que la candidata oficialista, Jeannette Jara, saliera al paso por las declaraciones de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Este jueves, la exalcaldesa de Providencia, advirtió que su sector condicionará la tramitación de la iniciativa en el Congreso si no existe transparencia total respecto a las finanzas públicas.

Los dichos de Matthei, fueron respaldados por el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que “la UDI no va a discutir la Ley de Presupuesto hasta que se aclare qué ocurrió con las cifras del presupuesto pasado”, acusando que, de no aclararse, “se está engañando a los chilenos respecto a las prioridades”.

Frente a esto, este sábado, Jara cuestionó duramente los dichos de Matthei y la postura de la UDI, descartando las sospechas apuntadas desde la oposición, asegurando que “Chile ha disminuido su deuda pública”, y que “el debate que se ha dado en torno al presupuesto es bastante artificial, porque ni siquiera se ha presentado”.

La exministra del Trabajo también criticó el tono asumido por la candidata presidencial de Chile Vamos, señalando que “a pesar de que había tenido un giro en los últimos dos meses ahora vuelva a ser la misma , diciendo que se van a negar a tramitar el presupuesto de la nación siendo que ni siquiera aún se presenta”.

“Es muy temerario hacer algo así, y no contribuye para efectos de poder resolver los problemas de la ciudadanía”, sentenció.