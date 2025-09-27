SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

"Es un poco el exceso ya, porque es sin equipos, con partidos que te contradicen, y sin programa de gobierno”, añadió el candidato presidencial independiente.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Arancibia

En el marco de la presentación del exfutbolista, Eduardo Arancibia, como su vocero en deportes y la presentación de los lineamientos de la política deportiva que impulsará, con foco en el fortalecimiento, recuperación y promoción de la infraestructura deportiva, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), se refirió al hecho de que la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, aún no haya presentado su programa de gobierno y haya marcado distancia con el presidente de su partido, el PC.

Al ser consultado por la ausencia del programa de la abanderada oficialista ME-O sostuvo que: “Yo hice un compromiso de no polemizar, pero voy a recoger el guante igual. Yo creo que, de algún modo, un poco, no lo tomen mal, y le pido perdón si cae mal, pero es un poco la gota que rebasa el vaso. Uno no puede presentarse a este gran, gran momento de una elección presidencial sin programa de gobierno”, inició.

Y continuó: “No sé cómo decirlo, porque no quiero caer mal, pero como lo digo bien, la verdad, no se puede ir a una elección presidencial sin programa de gobierno. Y es un poco el exceso ya, porque es sin equipos, con partidos que te contradicen, y sin programa de gobierno”.

Además, recalcó que “uno tiene que llegar puntual a las citas democráticas. Y llegar puntual significa, con la ley, el partido, las firmas, y unidad de país. ¿Hacia dónde? Entonces creo que sí, que es un poco la gota que rebasa el vaso. Mi declaración es la declaración de un notario: tomo nota, tomo acta del dato".

Tras aquello el exdiputado planteó que: “Nosotros hemos planteado en segunda vuelta vamos a convocar a todos los sectores, y esperamos contar con todas las fuerzas vivas para derrotar a la derecha que creo que tiene un proyecto equivocado. Y esperamos que Jeannette Jara nos apoye con muchas fuerzas”.

Luego fue consultado por las declaraciones de la candidata del oficialismo y la DC, quien cuestionó la “falta de fraternidad” de figuras como el presidente de su partido, Lautaro Carmona, o el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“También tomamos notas, tomamos actas de que además de que no tiene programa de gobierno, no tiene equipo. Porque lo que parece muy elocuente es que sus propios partidos la... ¿Cómo decirlo bien? La enredan", advirtió ME-O

“Entonces, creo que efectivamente no programa de gobierno, no equipo, tomamos notas... Ya sabíamos que había problemas de sus partidos, de que le imponen candidatos que ya no les gustan. Agregó ahora que no hay programa de gobierno”.

“Yo daba por hecho lo otro, porque ya se vio en la prensa, ya es público y notorio de que esa coalición tiene un pequeño problema de convivencia. Estoy convencido que es la gota que la gota que rebasó el vaso es la falta de programa”.

Más sobre:Marco Enríquez-OminamiME-OEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia
Chile

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
Negocios

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

El sector inmobiliario ya ve brotes verdes: ventas de viviendas suben tras subsidio a tasas hipotecarias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tendencias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi
El Deportivo

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi

El Crystal Palace da el batacazo ante el Liverpool: se instala como el único invicto y se mete en la pelea por la Premier

Conmebol fija las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana y le da una buena noticia a la U

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Cultura y entretención

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro

Cómo Marko Zaror se convirtió en el legendario Arturo Godoy: “Compartimos las ganas de perseguir un sueño”

Tulio Triviño desde un escritorio: cómo 31 Minutos alista su debut en el Tiny Desk

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas
Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición