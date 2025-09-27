ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

En el marco de la presentación del exfutbolista, Eduardo Arancibia, como su vocero en deportes y la presentación de los lineamientos de la política deportiva que impulsará, con foco en el fortalecimiento, recuperación y promoción de la infraestructura deportiva, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), se refirió al hecho de que la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, aún no haya presentado su programa de gobierno y haya marcado distancia con el presidente de su partido, el PC.

Al ser consultado por la ausencia del programa de la abanderada oficialista ME-O sostuvo que: “Yo hice un compromiso de no polemizar, pero voy a recoger el guante igual. Yo creo que, de algún modo, un poco, no lo tomen mal, y le pido perdón si cae mal, pero es un poco la gota que rebasa el vaso. Uno no puede presentarse a este gran, gran momento de una elección presidencial sin programa de gobierno ”, inició.

Y continuó: “ No sé cómo decirlo, porque no quiero caer mal, pero como lo digo bien, la verdad, no se puede ir a una elección presidencial sin programa de gobierno. Y es un poco el exceso ya, porque es sin equipos, con partidos que te contradicen, y sin programa de gobierno ”.

Además, recalcó que “uno tiene que llegar puntual a las citas democráticas. Y llegar puntual significa, con la ley, el partido, las firmas, y unidad de país. ¿Hacia dónde? Entonces creo que sí, que es un poco la gota que rebasa el vaso. Mi declaración es la declaración de un notario: tomo nota, tomo acta del dato".

Tras aquello el exdiputado planteó que: “Nosotros hemos planteado en segunda vuelta vamos a convocar a todos los sectores, y esperamos contar con todas las fuerzas vivas para derrotar a la derecha que creo que tiene un proyecto equivocado. Y esperamos que Jeannette Jara nos apoye con muchas fuerzas ”.

Luego fue consultado por las declaraciones de la candidata del oficialismo y la DC, quien cuestionó la “falta de fraternidad” de figuras como el presidente de su partido, Lautaro Carmona, o el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“También tomamos notas, tomamos actas de que además de que no tiene programa de gobierno, no tiene equipo. Porque lo que parece muy elocuente es que sus propios partidos la... ¿Cómo decirlo bien? La enredan", advirtió ME-O

“Entonces, creo que efectivamente no programa de gobierno, no equipo, tomamos notas... Ya sabíamos que había problemas de sus partidos, de que le imponen candidatos que ya no les gustan. Agregó ahora que no hay programa de gobierno”.