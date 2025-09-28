SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de haber mentido y lo emplaza a detallar cómo recortará US$ 6.000 millones

El exministro de Hacienda y asesor económico de Matthei sostuvo que José Antonio Kast mintió al haber dicho en un debate que la bancada republicana ingresó una indicación para reducir $US5.000 millones en la discusión presupuestaria anterior. "La Ley de Presupuestos (2026) ofrece una oportunidad única para que hagan la indicación que supuestamente hicieron el año pasado, pero que no la hicieron, eso es falso", dijo.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El exministro de Hacienda Ignacio Briones en un seminario organizado por Banco Santander.

El asesor económico de la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), emplazó al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a aclarar cómo éste implementará el recorte fiscal de US$ 6.000 millones que propuso ejecutar en 18 meses.

“La pregunta es si eso es posible. Nosotros tenemos serias dudas”, dijo Briones sobre la propuesta de Kast este domingo en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Luego cuestionó las cifras que entregó, en entrevista con La Tercera, el principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, al detallar el plan de ajuste fiscal. “Hay varias cosas -dijo Briones- Hay algunos puntos que tenemos en común, lo de las licencias médicas, está en nuestro detalle, que es público, está en la presentación del CEP (Centro de Estudios Públicos). Pero hay otras cosas que llaman la atención. O sea, el vocero del candidato Kast hace un mes atrás decía que el ahorro en Transantiago era de 350 millones, ahora habla de 215, lo bajó como harto".

“Y el CEP, en realidad, el ahorro mismo del Transantiago lo pone más o menos a 130, o sea, bastante menos. Entonces, no sé, pues cuando uno tiene esos desvíos en poco tiempo, en pocas semanas, uno va para pensar, bueno, ¿Cómo cuadran el total?“, acotó.

En esa línea acusó que “el punto de fondo es otro: el candidato Kast no ha sabido explicar cómo van a recortar y qué van a recortar. Y esa es la pregunta que sigue pendiente”.

Seguidamente, el exministro de Hacienda recordó que cuando Matthei interpeló a Kast sobre el ajuste fiscal “él dijo muy tranquilamente algo que es completamente falso. Dijo que los republicanos habían presentado una indicación en el presupuesto anterior para reducir 5.000 millones de dólares (...) Una indicación, por definición, es una propuesta una modificación legal donde tú indicas punto por punto qué cosas quieres recortar. Yo quiero decir que con mucha responsabilidad esa indicación no existe. Nunca ocurrió”.

“Lo que hubo fue una declaración genérica de la bancada que le pedían al gobierno cortar 5.000 millones. Pero todos entendemos de que lo que se trata, si es una indicación, es proponer el detalle. Entonces eso es falso”, añadió.

Asimismo, aseveró que las cifras que presentó Quiroz apoyándose en datos del CEP no son correctas. “Creo que hay cosas que están mal citadas, honestamente. O sea, cuando se cita el CEP hay que citarlo bien”, cuestionó.

“Lo más simple es que el candidato Kast explique qué es lo que va a hacer. La Ley de Presupuestos ofrece una oportunidad única para que hagan la indicación que supuestamente hicieron el año pasado, pero que no la hicieron, eso es falso, que lo hagan este año y que nos digan qué cosas van a recortar", llamó.

Briones exige al Minvu aclarar presuntas deudas

A raíz de la acusación que realizó el pasado jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei(UDI), respecto de una supuesta falta de transparencia desde La Moneda sobre el estado de las finanzas públicas y en particular de millonarias deudas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Briones emplazó al gobierno a zanjar esa polémica durante la tramitación de la Ley de Presupuestos.

Pese a que el Ejecutivo desmintió las acusaciones explicando que se trata de los procesos propios de los pagos de facturas y enfatizaron que el Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha, la UDI ha exigido que este asunto se aclare como condición para la discusión presupuestaria.

“Lo que dijo Evelyn Matthei es muy de sentido común. Aclárenlo en la discusión presupuestaria, esa es la instancia, muestren las cifras, muestren si es así, si no es así, en qué orden de magnitud, cuánto ocurría de esto antes, cuánto se ha exacerbado ahora. Creo que no es pedir algo extraño, es propio de la Ley del presupuesto", aseveró.

En esa línea, el exministro consideró que “el meollo del asunto” radica en que “hemos tenido desviaciones bien, bien importantes de las propias metas fiscales, del balance estructural que el gobierno se propuso. Y el problema cuando tú te desvías sistemáticamente, lo que tú dices que vas a cumplir es que las reglas pierden credibilidad. Y el ancla fiscal de nuestra economía, nuestra política macro, es la credibilidad de las reglas fiscales. Entonces, urge retomar la credibilidad".

“El otro punto donde ha habido errores sistemáticos es los ingresos, la proyección de ingresos que han estado sistemáticamente sobreestimados en los dos últimos ejercicios, el año pasado y este. Y, en consecuencia, un elemento clave de la discusión presupuestaria que se viene es tener garantías y credibilidad suficiente de que los ingresos que se proyectan para el otro año están bien calculados, lógico”, argumentó.

Más sobre:Ignacio BrionesJosé Antonio KastRecorte fiscalAjuste fiscalJorge QuirozEvelyn Matthei

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Usted también fracasó”: ME-O carga contra Kast por segundo proceso constitucional y acusa que “no hay ninguna lección aprendida”

Detienen a nuevo implicado en triple femicidio en Argentina: habría sido el presunto encargado de enterrar a las víctimas

Justicia ingresa denuncia por amenaza de muerte contra ministro Jaime Gajardo: advirtieron que lo fusilarían

Fedetur destaca el potencial del turismo chileno tras los premios en los World Travel Awards 2025

Rusia asegura que invitación de Putin a Trump de reunirse en Moscú continúa en pie

Estados Unidos: varios heridos tras un tiroteo en una iglesia en Michigan

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

3.
Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

4.
Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

5.
Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Usted también fracasó”: ME-O carga contra Kast por segundo proceso constitucional y acusa que “no hay ninguna lección aprendida”
Chile

“Usted también fracasó”: ME-O carga contra Kast por segundo proceso constitucional y acusa que “no hay ninguna lección aprendida”

Justicia ingresa denuncia por amenaza de muerte contra ministro Jaime Gajardo: advirtieron que lo fusilarían

Fedetur destaca el potencial del turismo chileno tras los premios en los World Travel Awards 2025

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de haber mentido y lo emplaza a detallar cómo recortará US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de haber mentido y lo emplaza a detallar cómo recortará US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

En vivo: la U visita a La Serena en un duelo pendiente de la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: la U visita a La Serena en un duelo pendiente de la Liga de Primera

DT de Sevilla se rinde: “Alexis no está como a los 22, pero mentalmente está mucho mejor; es un juego para vivos”

Chile vence a Argentina y se corona como campeón invicto en el Sudamericano Sub 16 de Balonmano

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Detienen a nuevo implicado en triple femicidio en Argentina: habría sido el presunto encargado de enterrar a las víctimas
Mundo

Detienen a nuevo implicado en triple femicidio en Argentina: habría sido el presunto encargado de enterrar a las víctimas

Rusia asegura que invitación de Putin a Trump de reunirse en Moscú continúa en pie

Estados Unidos: varios heridos tras un tiroteo en una iglesia en Michigan

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición