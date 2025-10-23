UDI responde a las críticas por AC contra Pardow: “Lo importante es que se asuman las responsabilidades políticas”

La acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, va. Así lo manifestaron ayer las ocho bancadas que componen la oposición en la Cámara de Diputados.

La intención de las filas opositoras es trabajar en su redacción durante estos días, para presentar la ofensiva este lunes.

El anuncio del libelo ha sido bien criticado por el oficialismo. El gran reproche es que la acusación no va a resolver el problema de las tarifas eléctricas, sino que solo se trata de una estrategia política de cara a las elecciones.

Frente a los reclamos de la izquierda, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, defendió que las responsabilidades políticas por tal error deben ser asumidas, independiente a si nos encontramos en época electoral.

"Estamos trabajando desde ya con los equipos de la oposición para dejar presentada la acusación constitucional, ojalá el próximo día lunes, y desde ahí comienzan a correr los plazos", sostuvo.

“Puede ser, dependiendo los plazos de respuesta, que se vote antes o después de las elecciones, pero eso no es lo relevante. Lo importante es que se asuman las responsabilidades políticas por haberle cobrado a los chilenos más de 250 millones de dólares en las cuentas de la luz” , aseguró.

“Eso es lo realmente grande y por eso es que estamos trabajando con todos los partidos de oposición para tener redactada la acusación constitucional, presentarla el próximo día lunes y que se vote, independiente si se vota antes o después de las elecciones, pero lo importante es que se asuman las responsabilidades por haberle cobrado a la gente más de 250 millones de dólares adicionales en las cuentas de la luz”, reiteró.