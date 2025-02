UDI responde dichos de Boric y lo acusa de dedicarse a “culpar a otros” en vez de “gobernar”

El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, se refirió a las palabras que el Presidente Gabriel Boric entregó a sus ministros la mañana de este viernes en el consejo de gabinete. Además, respondió a las críticas que hizo el Mandatario al sector opositor.

“Esto lo he dicho antes. Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile. Yo quiero que a Chile le vaya bien. Quiero que a todos nos vaya bien. Hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente que en la calle nos pide y me dice ‘Presidente, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien. Porque si a usted le va bien, a todos nos va bien’. Esa lógica, hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica. Yo por eso confío mucho en la sabiduría del pueblo de Chile. Y para ellos tenemos que trabajar”, expresó Boric.

“Este año es el último año. Pero cuando se dice el último año, pareciera como que quedara poco. Es el 25% del gobierno. Es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer de pato cojo, acá no se tienen que escuchar. Acá todos trabajando al máximo porque este año tiene que ser de consolidación”, agregó el Presidente.

Por último, el Mandatario retrucó a la presidenciable de UDI y RN, Evelyn Matthei, quien tras el apagón masivo acusó al Ejecutivo de bloquear la inversión eléctrica. “Acá nadie puede pretender y tratar de culpar al Estado por rédito político, de una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Y eso se va a fiscalizar, a estudiar y se va a hacer valer esa responsabilidad (contra las empresas), cerró.

¿Qué dijo la UDI?

Bajo ese marco, cerca del mediodía, la colectividad gremialista realizó un punto de prensa liderado por el diputado Coloma. Allí, fue consultado por los dichos del Jefe de Estado.

Al respecto, Coloma respondió que “el pato cojo ya está instalado en La Moneda hace meses, se nota cuando tiene al Partido Comunista completamente desmarcado, se nota cada vez que le cuesta sacar los proyectos de ley en el Congreso, o sea, en la práctica, el pato cojo ya está instalado en La Moneda hace varios meses atrás, y probablemente dentro de los próximos meses esto será cada vez más evidente”.

“Respecto a los dardos hacia nuestro sector, resulta increíble que cada vez que en Chile ocurra algo, el Presidente Boric pretenda culpar a otros, nadie asume nunca una responsabilidad en el Palacio de la Moneda, los ministros siguen trabajando sin importar los errores que cometan, y la verdad es que esto es simplemente una constatación de que en vez de gobernar, que es lo que corresponde, lo que el Presidente Boric se dedica generalmente es a intentar culpar a otros”, agregó.

“No es novedad lo que hace el día de hoy, más allá de empezar a decir por qué, por ejemplo, los proyectos de inversión en materia energética están atrasados, qué es lo que se pretende hacer para evitar futuros apagones, lo que pretende hacer es nuevamente entrar en una confrontación porque precisamente estamos buscando que desde el sector privado se pueda impulsar mayor inversión en el tema eléctrico para evitar en el futuro apagones como los que vivimos hace un par de días atrás”, continuó.

Luego, el diputado defendió: “Nosotros queremos que a Chile le vaya bien, y para eso el Presidente Boric tiene que empezar a gobernar de una vez por todas y cambiar el eje de cómo lo ha estado haciendo. Si el Presidente Boric ya no es parlamentario, ya no es un comentarista, ya no es quien para parecer como indignado cuando es él quien tiene que tomar las resoluciones y hacer la pega para que cosas como el apagón no se vuelvan a repetir. Eso es lo que ocurre, y eso es lo que uno le exigiría al gobierno del presidente Boric”.