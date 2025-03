“Un debate que hay que dar” y “es populismo plantearlo”: las miradas desde el PS hasta RN por Matthei y pena de muerte

La abanderada presidencial de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei instaló el debate sobre reponer la pena de muerte tras el asesinato a tiros de un matrimonio en Graneros, Región de O’Higgins.

Ante el crimen que impactó a la comunidad, la exalcaldesa de Providencia planteó que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

Pese a manifestarse a favor, Matthei aclaró que “en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”. Propuesta que tuvo múltiples reacciones que van desde quienes destacaron la conversación, hasta figuras que lo tacharon de populismo.

Lógicamente el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró la idea de disponer el debate sobre la mesa y defendió que “algo tan fuerte como la pena de muerte, es bueno plantearlo como lo hizo Evelyn Matthei”.

“Dentro de Chile Vamos hay distintas posiciones frente a este tema. Hay personas que siempre han defendido la pena de muerte, hay personas que consideran que la pena de muerte hoy día en Chile no se justifica, y lo que ella dice es que hay que abrir el debate, que hay que conversar de esto”, sostuvo.

Al interior de la coalición el presidente de RN, Rodrigo Galilea, esquivó dar una respuesta en concreto, en cambio, señaló: “Esto es una materia institucional que debe ser parte de un proyecto de ley que se tiene que, por supuesto, discutir y eventualmente aprobar con la mayoría necesaria. Es parte del debate democrático que tenemos”.

Asimismo, la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic afirmó: “En este país existe la posibilidad efectivamente de reponer la pena de muerte y creo que es un debate que hay que dar. No creo que producto de impulsos populistas deba debatirse una política pública que efectivamente atenta contra la vida humana y finalmente es una medida extrema”.

Y criticó: “La candidata Matthei una vez a la semana tiene una idea un poco descabellada, sin sustento, sin fundamento. Yo no sé cuál sería el impacto real de elevar una pena y hacerla tan gravosa como la pena de muerte. La verdad es que creo que hay que hablar responsablemente de seguridad”.

Por su parte, el líder de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga fue más tajante con la propuesta y afirmó que es “populismo plantearlo cuando se sabe que no es posible por los tratados internacionales”.

El diputado cuestionó que la “elección no se trata deuna competencia de quien dice la frase más ingeniosa para aparecer en la prensa, se trata de proponer un programa realista, financiado seriamente para resolver los problemas”.