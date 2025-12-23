“Un liderazgo diferente”: Bachelet afirma “el mundo está preparado” para que la ONU sea liderada por una mujer

La expresidenta Michelle Bachelet, abordó su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, asegurando que “el mundo está preparado” para que una mujer asuma por primera vez la cabeza del organismo.

En un reciente entrevista con la Agencia France Presse (AFP), la dos veces presidenta de Chile señaló que “las mujeres pueden traer otras características, otro tipo de liderazgos que pueden ser firmes por un lado, pero también que traiga todo el componente de humanidad necesario para enfrentar los problemas que existen”.

Sumado a ello, agregó que esta es una “oportunidad histórica” para que una mujer ejecute “un aporte distinto desde un liderazgo diferente”.

La exmandataria fue propuesta para la secretaria general de la ONU por el Presidente Gabriel Boric, y ayer lunes se reunió el presidente electo José Antonio Kast, quien dejó en suspenso su apoyo a la nominación, asegurando que el 11 de marzo tomaría una postura.

Bachelet es una de las cartas fuertes para dirigir el organismo y su principal rival es el argentino Rafael Grossi, quien postula al cargo apoyado por el Presidente de ese país, Javier Milei.