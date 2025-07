¿Un último intento por lista única de la derecha? La idea que se reflotó en Chile Vamos

El triunfo de Jeannette Jara (PC) en la primaria oficialista, y el contraste con el mal resultado que obtuvo la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), removió los cimientos del sector de cara a las parlamentarias.

La mayoría de las dirigencias del oficialismo -y la DC- creen necesario agotar esfuerzos para construir un pacto único, sin desechar por razones de realismo político y matemático (debido a que los postulantes de nueve partidos a priori no caben en los 183 cupos de diputados) la idea de dos listas electorales.

Esos movimientos son vistos de cerca por Chile Vamos. Aunque la puerta de una lista conjunta de toda la derecha se cerró hace varias semanas -luego de que se anunciara un pacto parlamentario entre el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano- hay quienes que, en privado, apuestan por hacer un último intento de abrir la conversación con el resto de la derecha y presionar públicamente.

Esa idea está radicada -particularmente- entre algunos parlamentarios del bloque y dirigentes de la denominada “vieja guardia” de la UDI. Ahí sinceran que competir frente a solamente una lista parlamentaria significa un riesgo no menor para la elección de fin de año.

En concreto -dicen- arriesgan a quedar con minoría en ambas cámaras y, por lo mismo, aseguran que no les extrañaría que salgan más voces a pedir algún tipo de acuerdo con los otros partidos de derecha, mientras se acerque la fecha de la inscripción.

Mientras que en las directivas aseguran que matemáticamente, una gestión de ese estilo, se torna imposible.

En una reciente entrevista con Ex-Ante, el fundador de la UDI y exmilitante, Pablo Longueira, aseguró que “no veo en los proyectos de la derecha un compromiso con el país en el sentido de entender que hoy se requiere más unidad que nunca. Y uno lo que ve es una incomunicación con proyectos políticos que finalmente nos están llevando a dos candidaturas, a dos listas parlamentarias, eventualmente una tercera lista liderada por Franco Parisi, con consecuencias que pueden poner en riesgo incluso perder en el Parlamento".

La vicepresidenta RN y hoy miembro del comité político de Evelyn Matthei, la diputada Ximena Ossandón, es una de las que no está de acuerdo con esta idea.

“Nosotros en Chile Vamos hicimos todo lo posible por tener una lista única, por ir a una primaria y hacer todos los esfuerzos por ir unidos. Lamentablemente, esa decisión ya está tomada. Republicanos no va a retroceder. No porque que el oficialismo diga que van a ver la posibilidad de tener una lista única, significa que nosotros vamos a tener que correr y hacer lo mismo, porque hay un tema práctico: las listas no dan”, dice.

Mientras que el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, apuntó a la necesidad de pactos por omisión en la lista al Senado, en las regiones que escogen solo a dos representantes.

“Es importante que se haga un esfuerzo por pactos por omisión en algunas regiones, sobre todo en el Senado, porque ahí se arriesga mucho, en las que son binominales”, puntualizó.

En lo que sí hay consenso en Chile Vamos es que sino se reactiva la idea de presionar por una lista única, lo que sí deben hacer es empujar al menos pactos por omisión en las zonas donde se eligen dos parlamentarios en el Senado: Atacama, Aysén y Tarapacá.

De lo contrario, advierten, serán arrasados por la izquierda, sobre todo si es que compiten en una lista unitaria.