SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

La vocera de gobierno detalló también la agenda que tendrá el Mandatario en la instancia y sostuvo que será una reafirmación respecto al compromiso con "la defensa de la democracia y la cooperación global”.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó esta mañana en detalle la agenda del Presidente de la República, Gabriel Boric, en lo que será su última participación en la Asamblea General de la ONU y criticó los comentarios desde la oposición en torno a las intervenciones del Mandatario.

Para nuestro gobierno nos parece una falta de respeto a la dignidad nacional, a la soberanía nacional, que desde Chile algunos sectores políticos pretendan que la agenda internacional o la agenda de respeto y promoción de la democracia y derechos humanos de nuestro gobierno y de nuestro país, esté condicionada a los vaivenes o al gusto del presidente de un país ajeno”, indicó la secretaria de Estado al ser consultada en radio Sonar por las críticas que se han dirigido a Boric por los reproches que ha expresado al Mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Eso es complejo, porque la verdad es que Chile ha mantenido durante décadas un compromiso con una política de estado seria, con también promover desde Chile y el mundo, con excepción de lo que sucedió en la dictadura, la democracia, los derechos humanos, y eso ha sido la línea coherente que ha sostenido del Presidente y que además ha reforzado”, añadió Vallejo.

Esto en el marco de la espera que el martes 23 de septiembre el Presidente Boric participe en la apertura y debate de la Asamblea General, y los comentarios por parte de diputados de la oposición, inclusive, en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja se votó una solicitud que pedía al Mandatario que hablara “por Chile y no por sí mismo”.

Ante esto, la vocera de Gobierno reiteró que “decir que alguna declaración o alguna acción se debe evitar a propósito de que le puede disgustar al Presidente de otro país, consideramos una falta de respeto a nuestra patria, a nuestra soberanía y a nuestra dignidad nacional, porque la agenda de Chile, sobre todo en materia internacional, no la puede determinar un país extranjero, perdón, un mandatario de otro país”.

Respecto a la participación del Presidente en la Asamblea, la ministra Vallejo indicó que “será muy importante desde el punto de vista de la reafirmación del compromiso de nuestro país respecto a la defensa de la democracia y la cooperación global”.

“Ustedes saben que nosotros tuvimos aquí sede de Democracia Siempre, donde se convocaron a líderes progresistas, la oposición criticó mucho esta instancia, sin embargo, fue una instancia muy importante, y va a tener su segunda versión también en este viaje, para seguir esa agenda, y va a estar más ampliada”, añadió.

Además, y respecto al respaldo del gobierno a una eventual candidatura de Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, Vallejo advirtió que “no corresponde adelantar información, y tampoco especular sobre una decisión que le compete además exclusivamente a la expresidenta”.

“Lo que sí podemos señalar es que la Mandataria tiene un prestigio y un liderazgo internacional que son innegables, y como gobierno lo consideramos un valor para Chile, también un valor para el mundo, y sobre todo en momentos donde su liderazgo y reconocimiento son obviamente bien considerados y evaluados”, añadió.

Más sobre:Camila VallejoONUGabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”
Chile

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Innovar sí, pero no a cualquier costo
Negocios

Innovar sí, pero no a cualquier costo

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

El último y se acaba: por qué extrañaremos tanto a The Who tras su adiós a los escenarios

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

La revolución digital en Ucrania: la transformación que cambia vidas en tiempos de guerra

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención