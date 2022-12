“Una lógica muy individualista” y un llamado a la “responsabilidad”: el mensaje de Boric al Senado tras fallidas nominaciones para fiscal nacional

El pasado lunes, y por segunda vez, el Senado rechazó la propuesta del gobierno para encabezar el Ministerio Público por los próximos ocho años. Esta vez fue la directora de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía, la abogada Marta Herrera, quien no consiguió los votos para suceder a Jorge Abbott en un cargo que arrastra una vacancia de tres meses.

El resultado de la votación -26 apoyos, 11 en contra y 9 abstenciones- por obvias razones no dejó contento al Ejecutivo, que por tercera vez y de forma inédita en la historia de este proceso deberá nominar un nuevo nombre para que sea sometido al escrutinio de los senadores.

Sin embargo, a juicio del Mandatario, son precisamente los parlamentarios involucrados en el proceso quienes no han mostrado “una visión que anteponga el bien común de las instituciones por sobre las discusiones particulares (de los senadores)”.

Así las cosas, este sábado 24 de diciembre el Presidente Gabriel Boric -en entrevista con Diario Financiero- manifestó su preocupación por las fallidas nominaciones que ha hecho su gobierno para ocupar el cargo de fiscal nacional y llamó al Senado “a la responsabilidad”.

“Me tiene preocupado porque si estamos hablando de lo que más le preocupa a los ciudadanos (la seguridad) y todas las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo para poder ofrecer soluciones, finalmente se termina agrietando la confianza que ya está debilitada en las mismas instituciones. Por eso le pido al Senado que tenga responsabilidad respecto a este tema y logremos tomar decisiones en conjunto”, fue el llamado que hizo a los parlamentarios el jefe de Estado.

Además, en la misma entrevista, el Presidente se refirió a su primera nominación, la del fiscal de Santiago Norte José Morales, y a las críticas que apuntaban a la falta de coordinación entre la misma alianza de gobierno. Además, desestimó que las fallidas nominaciones signifiquen una derrota para su gobierno, asegurando que son “algo que le hace daño a la institucionalidad de la Fiscalía”.

“En la primera votación logramos 31 votos y en la segunda 26, de los cuales nuestra coalición votó prácticamente entera alineada. Hubo dos descuelgues, de los senadores Pedro Araya y (Alfonso) de Urresti. Entonces decir que la coalición no se alinea me parece que no es preciso”, apuntó el Mandatario

Respecto al trabajo político desplegado por las ministras para asegurar los votos de los senadores, especialmente de las titulares de Justicia y Segpres -Marcela Ríos y Ana Lya Uriarte, quienes han sido blanco de críticas-, el exdiputado señaló que han “tenido un diálogo permanente durante todo este tiempo”

“Desgraciadamente en el último tiempo en el Parlamento ha habido una tendencia a la desintegración, a la dispersión, más que a la unidad en torno a proyectos políticos de largo plazo. Se ha impuesto una lógica muy individualista que hace daño”, criticó Boric.

Respaldo a Hassler

En la citada entrevista, el Mandatario también se encargó de respaldar la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), luego de que la Cámara Baja aprobara un proyecto de resolución -impulsado por parlamentarios de la bancada de RN- para alertar sobre los problemas de la comuna y, al mismo tiempo, solicitar al Presidente que aplique medidas para intervenir la “crítica situación del sector”.

Frente a ello, Boric calificó la acción de los parlamentarios como un “gallito” y aseguró que el conflicto en la comuna de Santiago “está en la palestra pública porque hay un grupo de parlamentarios e intereses políticos para responsabilizar a la alcaldesa Irací Hassler”

“Es bien impresionante que cuando hay problemas de delincuencia en Santiago es problema de la alcaldesa, pero cuando son en La Florida son culpa del gobierno. En eso pido que se pondere. La delincuencia no es un problema específico en la comuna de Santiago, es también en Estación Central, en La Florida, donde hay alcaldes de cualquier signo”, complementó el jefe de Estado.

Además, se preguntó por qué no se le pedía que actuara en el caso de la investigación de irregularidades en el Municipio de Vitacura, que involucra al exalcalde Raúl Torrealba, dando a entender que detrás de la acción de los parlamentarios hay un ánimo de “intereses políticos”.

Y terminó su declaración respecto a la gestión de la alcaldesa PC en Santiago invitando a “los parlamentarios que están levantando estas polémicas a que piensen en el bien común y no en sus gallitos que solo desprestigian a la política”.

Voluntarismo en La Araucanía y arrepentimiento de los retiros

En el repaso de otros temas, el jefe de Estado también tuvo tiempo para reflexionar sobre su gestión presidencial, sus primeras medidas y los errores de su gobierno.

Así, abordó la primera aproximación que tuvieron frente a la situación en La Araucanía y aseguró que pecaron de “cierta ingenuidad respecto de lo que pasaba ahí (...) No hay atajos, ni decir que esto se va a solucionar solo con estado de emergencia o solo con mano dura. No podemos rebotar en lo mismo que se ha hecho antes”.

En la misma línea, admitió que existió un grado de “voluntarismo” en el primer accidentando viaje que protagonizó la exministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía.

Por otra parte, el Presidente también hizo un ejercicio de reflexión y autocrítica respecto al rol que jugó al apoyar los retiros del 10% de los fondos previsionales cuando era diputado. De hecho, aseguró que se arrepentía de haber apoyado la tercera y cuarta versión de esta medida.

“Creo que la discusión respecto a los retiros fue muy dañina. Ese recurso, que debía ser totalmente excepcional, se extendió demasiado y generó un daño. Y en esto, el ser responsables en el largo plazo, atendiendo las urgencias de ahora, es un equilibrio difícil, pero que tenemos que encontrar. Creo que es una puerta que hay que cerrar porque le hace mucho daño, no a la economía como un abstracto, le hace mucho daño a la gente que más necesidades tiene”, manifestó Boric.

Proceso constituyente 2.0

En tanto, sobre el rol del gobierno en el nuevo proceso constituyente, luego de que los partidos políticos arribaran a un consenso para trazar una hoja de ruta para elaborar otra Carta Magna, Boric aseguró que “no pretendo ser actor protagónico”.

“El rol del gobierno es gobernar. Y la mejor manera de colaborar al proceso constituyente es en desafíos de seguridad, de alza del costo de la vida, de pensiones. El gobierno no tiene que estar encima ni digitando el proceso constituyente, nosotros tuvimos un rol de colaboración y acompañamiento para que el acuerdo llegara a puerto y eso ya está encauzado”, señaló.

Por último, reiteraró que “los parlamentarios tienen que zanjarlo ahora, yo no pretendo tener un rol protagónico en el debate constituyente porque mi rol es otro: es estar en lo que es urgente para la ciudadanía”.