Undurraga busca cerrar esta semana debate interno en la DC por la presidencial

Tras la inesperada decisión por mayoría del tribunal supremo de la DC que anuló su candidatura presidencial por no haber cumplido la condición de inscribirla el pasado 30 de abril en la primarias legales, el timonel democratacristiano, Alberto Undurraga, buscará cerrar esta semana el desorden que se generó al interior de la Falange por no haber llegado a un acuerdo con el Socialismo Democrático.

Undurraga cuestionó ayer la resolución tomada del tribunal supremo de su partido, por 6 votos a favor y 3 en contra, de declarar caducada su candidatura presidencial, y afirmó a El Mercurio que “las decisiones políticas las toman los órganos políticos, no los tribunales” .

Por lo mismo, y en medio de fuertes cuestionamientos de dirigentes y parlamentarios por el aislamiento en que se encuentra la DC, lo que podría terminar dañando seriamente las negociaciones por los escaños parlamentarios e incluso dejarlos fuera de un pacto electoral con sectores del oficialismo, es que el timonel falangista optó por acelerar un pronunciamiento de los órganos de decisión política de la colectividad .

En esa línea, la mesa directiva que encabeza Undurraga se reunirá este lunes para analizar la situación en que se encuentra el partido y comenzar a delinear una estrategia con miras al debate que se desarrollará este viernes y sábado.

El viernes 9, señalan fuentes del partido, será el turno del consejo nacional de debatir sobre el camino que tomará finalmente la tienda para resolver el dilema en el que se encuentra, luego de que el mismo Undurraga cerrara la puerta a competir en una primaria junto a los abanderados del Partido Comunista y el Frente Amplio y no llegara a un acuerdo con el Socialismo Democrático.

En la instancia conformada por 17 consejeros nacionales y los 9 miembros de la directiva, Undurraga contaría con una mayoría a su favor. De hecho, una de las consejeras, la expresidenta de la DC y exabanderada presidencial Carolina Goic suscribió recientemente una carta junto a varios extimoneles y exsecretarios generales del partido en la que hacen un llamado a los militantes de la DC a respetar la institucionalidad y respaldar las decisiones adoptadas por la mesa que dirige Undurraga.

Además de Goic, la misiva fue promovida por el exdiputado Juan Carlos Latorre y contó con las firmas de Andrés Zaldívar, Jorge Pizarro, Carmen Frei y de Enrique Krauss, entre otros.

Para el sábado 10 de mayo, en tanto, ya fue convocada la junta nacional, el máximo órgano de decisión política de la DC, donde se espera un tenso enfrentamiento de posiciones.

Varios parlamentarios, entre ellos los senadores Francisco Huenchumilla e Iván Flores, al igual que el diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, han emplazado a Undurraga a flexibilizar su postura y privilegiar un buen acuerdo parlamentario con el oficialismo.

“Lo que corresponde ahora es tener la mayor generosidad y cordura política, sentido de la oportunidad para alcanzar un buen acuerdo parlamentario, por el bien del país frente a la amenaza de un gobierno de derecha o ultraderecha”, dijo Flores el sábado en su cuenta de la red social X.

En sectores disidentes a la conducción de Undurraga han dejado en claro su deseo de que la DC abandone la idea del camino solitario y respalde la opción de la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá. Representantes de ese sector, como el senador Huenchumilla, ya han conversado con la exministra del Interior.

Sin embargo, señalan cercanos a Undurraga, esa tesis no sería mayoritaria dentro de la junta nacional, donde el timonel cuenta con el apoyo de 14 de los 16 presidentes regionales y de la mayoría de los delegados de la instancia, por lo que incluso ahí no se ha descartado la posibilidad de ratificar su candidatura presidencial, mientras otros han planteado la posibilidad de dejar pendiente la decisión sobre el abanderado hasta conocer el resultado de las primarias oficialistas de junio próximo. Esto, debido a que —señalan en la DC— no es lo mismo para el partido si la ganadora de esas elecciones es Tohá o la abanderada del PC, Jeannette Jara, o la carta del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter.

“Confiamos en que la junta nacional va a ratificar la candidatura de Alberto Undurraga, en la medida que el mantener la candidatura es clave para todos los objetivos parlamentarios , incluida la negociación parlamentaria que está en pleno desarrollo”, señaló Juan Carlos Latorre.

Para Latorre, la decisión del tribunal supremo, que anuló la candidatura presidencial de Undurraga, “está al margen de sus atribuciones y es una forma inadecuada de interferir en las decisiones políticas del partido”.