Unidad por Chile: cómo los partidos oficialistas y la DC se repartieron las candidaturas en la carrera por el Congreso

Este sábado, se incribió al Servicio Electoral (Servel) la lista parlamentaria “Unidad por Chile” .

La lista estaría conformada por un total de 183 candidaturas a la Cámara de Diputados y 30 al Senado.

El pacto estará conformado por el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el Partido Demócrata Cristiano (DC), el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Radical y el Partido Liberal (PL).

El panorama fue complejo tras el descuelgue durante la semana del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y de Acción Humanista (AH), quienes no estuvieron de acuerdo con la baja representación que tendrían en esta lista.

La repartición de “Unidad por Chile”

De acuerdo a información a la que tuvo acceso La Tercera, el partido que tendría más candidaturas en la Cámara Baja sería el Frente Amplio, quien obtuvo 37 candidaturas en la papeleta.

Así, estarán presentes en 25 de los 28 distritos del país.

Ahora bien, “el partido no competirá en los distritos 1, 4 y 27. Sin perjuicio de ello, si bien en la Región de Aysén no se disputará la diputación, sí se presentará una candidatura para el escaño senatorial".

El segundo partido con más puestos es el Partido Socialista que, tras las negociaciones, obtuvo 3 1 cupos.

Le sigue la Democracia Cristiana (DC), con 30 cupos a diputados. Y después se encuentra el Partido Por la Democracia con 29 puestos .

En quinto lugar está el Partido Comunista, con 23; el Partido Radical, con 21 , y el Partido Liberal, con 12 cupos.

Por otro lado, para las candidaturas senatoriales, el partido que tendrá mayor representación es el Partido Socialista, con 7 cupos.

Le sigue el PPD y el PC, ambos con cinco candidaturas , respectivamente.