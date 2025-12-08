VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Unidos sin partidos: senadores independientes buscan conformar la bancada más grande de la Cámara Alta

    Una pieza clave en este entendimiento es el senador Karim Bianchi, quien es el único que hoy puede crear un comité integrado exclusivamente por independientes. Hay otros siete legisladores interesados en esta posible nueva bancada, ya sea porque renunciaron a su militancia o bien porque quedarán huérfanos si sus partidos son disueltos.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Karim Bianchi.

    Aunque quedan más de tres meses para la instalación del nuevo Congreso, ya hay un fuerte movimiento de piezas en el tablero del Senado con el fin de conformar alianzas y pactos para el nuevo período parlamentario (2026-2030).

    Algunos de estos entendimientos tienen un mero carácter instrumental para distribuir los principales espacios de poder de la Cámara Alta.

    De hecho, los partidos tradicionales con más representantes en el Senado, tanto de la centroizquierda (PS y PPD) como de la derecha (RN y la UDI), ya iniciaron conversaciones para establecer un pacto de gobernabilidad que permita la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado y una alternancia en el control de las instancias legislativas, entre las cuales, las comisiones de Hacienda y Constitución son las más codiciadas.

    Sin embargo, para no quedar marginados, los senadores independientes o que sufrirán la disolución de sus partidos en las próximas semanas -por no alcanzar los requisitos para conservar su existencia legal- también iniciaron contactos para conformar un comité propio que pueda hacer de contrapeso a los partidos con más senadores.

    Una pieza clave en este eventual acuerdo es el senador por Magallanes, Karim Bianchi (independiente), quien es el único que hoy puede conformar un comité integrado exclusivamente por legisladores sin militancia.

    De acuerdo al Reglamento del Senado, al ser elegido como independiente fuera de un pacto electoral, solo Bianchi tiene los requisitos para crear una bancada sin partidos, por lo tanto, es el único que puede invitar a aquellos legisladores huérfanos que dejó la última elección, ante la inminente disolución de los partidos a los que estaba asociados.

    Anticipándose a la inminente repartición de cargos y espacios de poder de la Cámara Alta, Bianchi hizo una invitación a aquellos legisladores independientes o que no se sienten cómodos en sus bancadas, para conformar un nuevo comité amplio, transversal y de carácter instrumental que permita la autonomía política de sus miembros.

    Según relató, la invitación concitó el interés de al menos siete senadores más. Con esos ocho miembros podrían conformar la bancada más grande de la Cámara Alta.

    “El comité está abierto a que otras personas puedan ingresar. También hay un escenario de partidos que se van a disolver. Por tanto, estos parlamentarios quedan huérfanos. Entonces, algunos de ellos han buscado, han preguntado, ha habido intenciones”, dijo Bianchi, quien remarcó hoy es el único independiente que puede conformar comité, al no haber sido elegido bajo el alero de una tienda política.

    Ser parte de un comité no solo es relevante para la repartición de cargos, con ello se puede acceder a la asignación de recursos, la contratación de personal, mayor tiempo para intervenir en la sala, y permite, además, participar de las reuniones de jefes de bancada donde se toman acuerdos políticos y se fijan los proyectos que se discutirán en la semana.

    “Yo he estado abierto a recibir a quienes puedan integrar mi comité, en una lógica netamente administrativa, no en torno a una idea política y que nos permita poder también negociar las comisiones y otras cosas que se van a resolver a partir de marzo. Entonces, es mejor hacerlo colectivamente que individualmente”, añadió.

    Dentro de los que han consultado la posibilidad de integrar este grupo sin partidos figuran Alejandro Kusanovic (ex RN), Enrique Lee (Ind. asociado a Demócratas), Miguel Ángel Calisto (Ind. elegido en cupo FREVS), Matías Walker (Demócratas) y Rojo Edwards (Ind. asociado a socialcristianos).

    La misma puerta abierta está para los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Keitel (Ind. Evópoli), que en caso de que el Tribunal Calificador de Elecciones ratifique la disolución de su colectividad, no tienen descartada la posibilidad de plegarse el creciente comité de independientes.

    Más sobre:SenadoParlamentariosCámara AltaKarim Bianchi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Departamento de Agricultura de EE.UU.: mercado de comida para mascotas en Chile cerrará el año en torno a US$ 1.400 millones

    Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    4.
    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    5.
    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública
    Chile

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas
    Negocios

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Departamento de Agricultura de EE.UU.: mercado de comida para mascotas en Chile cerrará el año en torno a US$ 1.400 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”
    El Deportivo

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

    El León de Collao ruge en Calama: Deportes Concepción logra un épico ascenso a la Primera División

    Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)
    Cultura y entretención

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”
    Mundo

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”

    Aseguran que ha habido contactos desde Cuba con funcionarios estadounidenses sobre Maduro

    El giro de Estados Unidos: Europa se enfrenta sola a la disuasión rusa

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile