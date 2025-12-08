Unidos sin partidos: senadores independientes buscan conformar la bancada más grande de la Cámara Alta

Aunque quedan más de tres meses para la instalación del nuevo Congreso, ya hay un fuerte movimiento de piezas en el tablero del Senado con el fin de conformar alianzas y pactos para el nuevo período parlamentario (2026-2030).

Algunos de estos entendimientos tienen un mero carácter instrumental para distribuir los principales espacios de poder de la Cámara Alta.

De hecho, los partidos tradicionales con más representantes en el Senado, tanto de la centroizquierda (PS y PPD) como de la derecha (RN y la UDI), ya iniciaron conversaciones para establecer un pacto de gobernabilidad que permita la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado y una alternancia en el control de las instancias legislativas, entre las cuales, las comisiones de Hacienda y Constitución son las más codiciadas.

Sin embargo, para no quedar marginados, los senadores independientes o que sufrirán la disolución de sus partidos en las próximas semanas -por no alcanzar los requisitos para conservar su existencia legal- también iniciaron contactos para conformar un comité propio que pueda hacer de contrapeso a los partidos con más senadores.

Una pieza clave en este eventual acuerdo es el senador por Magallanes, Karim Bianchi (independiente), quien es el único que hoy puede conformar un comité integrado exclusivamente por legisladores sin militancia.

De acuerdo al Reglamento del Senado, al ser elegido como independiente fuera de un pacto electoral, solo Bianchi tiene los requisitos para crear una bancada sin partidos, por lo tanto, es el único que puede invitar a aquellos legisladores huérfanos que dejó la última elección, ante la inminente disolución de los partidos a los que estaba asociados.

Anticipándose a la inminente repartición de cargos y espacios de poder de la Cámara Alta, Bianchi hizo una invitación a aquellos legisladores independientes o que no se sienten cómodos en sus bancadas, para conformar un nuevo comité amplio, transversal y de carácter instrumental que permita la autonomía política de sus miembros.

Según relató, la invitación concitó el interés de al menos siete senadores más. Con esos ocho miembros podrían conformar la bancada más grande de la Cámara Alta.

“El comité está abierto a que otras personas puedan ingresar. También hay un escenario de partidos que se van a disolver. Por tanto, estos parlamentarios quedan huérfanos. Entonces, algunos de ellos han buscado, han preguntado, ha habido intenciones”, dijo Bianchi, quien remarcó hoy es el único independiente que puede conformar comité, al no haber sido elegido bajo el alero de una tienda política.

Ser parte de un comité no solo es relevante para la repartición de cargos, con ello se puede acceder a la asignación de recursos, la contratación de personal, mayor tiempo para intervenir en la sala, y permite, además, participar de las reuniones de jefes de bancada donde se toman acuerdos políticos y se fijan los proyectos que se discutirán en la semana.

“Yo he estado abierto a recibir a quienes puedan integrar mi comité, en una lógica netamente administrativa, no en torno a una idea política y que nos permita poder también negociar las comisiones y otras cosas que se van a resolver a partir de marzo. Entonces, es mejor hacerlo colectivamente que individualmente”, añadió.

Dentro de los que han consultado la posibilidad de integrar este grupo sin partidos figuran Alejandro Kusanovic (ex RN), Enrique Lee (Ind. asociado a Demócratas), Miguel Ángel Calisto (Ind. elegido en cupo FREVS), Matías Walker (Demócratas) y Rojo Edwards (Ind. asociado a socialcristianos).

La misma puerta abierta está para los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Keitel (Ind. Evópoli), que en caso de que el Tribunal Calificador de Elecciones ratifique la disolución de su colectividad, no tienen descartada la posibilidad de plegarse el creciente comité de independientes.