Universidad señala que denuncias sobre Dougnac se conocieron cuando ya no había relación laboral con exdocentes que acusan al actual subsecretario

Hace menos de una semana, Alberto Dougnac asumió como subsecretario de Redes Asistenciales en reemplazo de Arturo Zúñiga.

Esta semana, una publicación de El Desconcierto dio a conocer que Dougnac, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, fue denunciado por tratos misóginos a funcionarias de la casa de estudios.

De acuerdo a esa información, dos enfermeras -tras renunciar a la institución académica- presentaron demandas laborales por vulneración de garantías fundamentales. Una de ellas, afirmó que “varias trabajadoras, incluyéndome, fuimos víctimas de conductas de maltrato y discriminación por parte del decano (Dougnac) y el vicedecano, Mauricio Soto”.

“Había una visión de parte del decano que las enfermeras eran las secretarias de los médicos”, agregó en su relato. En el texto de la demanda, además, se establece lo siguiente: “En efecto, desde la intervención de la Escuela, el tono de ambos se tornó autoritario y misógino, llegando a tomarse conocimiento público de la postura de dichas autoridades respecto de la Escuela de Enfermería. Los mismos manifestaron que las enfermeras no son inteligentes ni deben serlo, basta que sean bonitas y que la universidad es una exigencia innecesaria para las enfermeras, sólo requieren un instituto (…) Había una visión de parte del decano que las enfermeras eran las secretarias de los médicos”.

Consultados por el tema, desde la casa de estudios emitieron una declaración en la que sostienen que “frente a la discriminación y malos tratos, como Universidad Finis Terrae rechazamos cualquier tipo de acto que menoscabe o afecte la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales”.

Asimismo, explican que “los hechos denunciados por las exdocentes de la Escuela de Enfermería, Karen Domínguez Cancino y Dominique Fuentes Inostroza, fueron conocidos por la universidad, tras la interposición de las acciones judiciales y con posterioridad al autodespido que ambas realizaron en agosto y septiembre pasado, respectivamente”.

“Mientras la relación laboral estuvo vigente ninguna de las dos profesionales hicieron alguna denuncia respecto a supuestos malos tratos, no obstante existir canales institucionales disponibles en la universidad para esos fines, definidos en diversas normas y protocolos internos para el resguardo de la dignidad de los trabajadores”, agregaron.

La institución expuso además que “en el caso de Karen Domínguez, durante el curso del juicio ambas partes llegaron a un acuerdo en razón del cual se convino poner término a la relación laboral por necesidades de la empresa. No existió ningún reconocimiento a los hechos y fundamentos de la demanda ni menos un pago en compensación de supuestos daños. En tanto, el caso de Dominique Fuentes aún se encuentra en tramitación”.

Enfermeras: no es “interlocutor válido”

Tras la divulgación del caso, el Colegio de Enfermeras emitió una declaración pública en la que solidarizan con las denunciantes y rechazan “todo acto de discriminación, acoso laboral y sexual, o comentarios misóginos, que busquen denigrar a las mujeres que conforman el personal de salud”.

“En este marco, como Colegio de Enfermeras de Chile solicitamos al ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla, remueva de su cargo a la brevedad al subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dougnac Latout, por no ser un interlocutor válido para las enfermeras y mujeres del sistema sanitario del país”, señalaron.

Críticas desde la oposición

Tras la publicación de este hecho, las reacciones en la oposición no se hicieron esperar y varios personeros del sector manifestaron que, de comprobarse estos dichos, Dougnac "debe renunciar”.

Uno de ellos fue el presidente del PPD y precandidato presidencial, Heraldo Muñoz, a través de su cuenta de Twitter. “Si se confirma la veracidad de estas declaraciones misóginas, el subsecretario de redes asistenciales debe renunciar de inmediato o ser removido del cargo”, publicó.

En la mencionada red social, la diputada del mismo partido, Andrea Parra, también condenó los dichos y afirmó que "algunos hombres avanzan rápido y otros lento en el aprendizaje de respetar a las mujeres en su dignidad y derechos. Las autoridades, sin embargo, no tienen oportunidad ni excusas para emitir juicios cavernarios. Espero su pronta renuncia”. La misma línea siguió su par Carolina Marzán, quien calificó los hechos como “impresentables”.

"Discursos como este no caben en el país que estamos construyendo”, agregó en tanto la parlamentaria RD, Maite Orsini. Su compañero de partido y diputado, Miguel Crispi, cuestionó “¿en el Ministerio de Salud no tenían antecedentes de estas denuncias por misoginia contra el subsecretario Dougnac? ¿O simplemente no lo encontraron “tan grave”? Porque eso sería aún peor”.