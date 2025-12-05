“Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), abordó la perspectiva de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara, además de su desempeño en el último debate Archi, asegurando que en esta segunda vuelta se observa la “real” candidata del oficialismo.

En Desde la Redacción, de La Tercera, el jefe comunal se refirió al desempeño en el debate, y fue consultado si esto influirá en el voto de algunos indecisos. Ante esto, respondió que “entonces yo veo muy difícil que alguien cercano al centro, ya sea de izquierda, derecha y de ahí hacia todo, hacia la derecha, tenga como opción una candidata como ella ”.

“Es otro logro que yo creo que ha tenido José Antonio en estos debates. Y es que ha logrado sacar como la real Jeannette Jara”, planteó Palacios.

“Cuando uno ve los vídeos y ve las exposiciones de ella cuando, por supuesto, representaba al Partido Comunista, tenía un discurso mucho más duro, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la izquierda. La actitud que tenía ella, la forma de enfrentar las entrevistas, es la que hoy día tienen“, explicó el jefe comunal.

Afirmando que “ la que hoy día vemos a Jeannette Jara es la real Jeannette Jara, no es la de la primera vuelta. Yo creo que eso es bueno que se sepa, porque uno ve la entrevista y ve una agresión, no ve voluntad de diálogo, de llegar a debatir ideas”.

“Lo que ve ahí es tratar de sacar del centro al adversario político y después pegarle, como te dije yo, victimizándose. Entonces, yo creo que cuando hablan que los debates no ha estado bien José Antonio, yo creo que es la estrategia y yo creo que es el camino que tiene que seguir ”, añadió el alcalde de La Reina.

