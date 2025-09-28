“Usted también fracasó”: ME-O carga contra Kast por segundo proceso constitucional y acusa que “no hay ninguna lección aprendida”
El aspirante presidencial acusó sostuvo que "las demás candidaturas, sin ánimo a polemizar, están diciendo algo que no se sostiene. Todas proponen, aunque digan lo contrario, más Estado, pero quieren desfinanciarlo".
En medio de una reunión con vecinos y vecinas de San Bernardo, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami apuntó contra el candidato republicano José Antonio Kast y su gestión en el fallido segundo proceso constitucional.
Enríquez-Ominami comentó que “al candidato Kast, y quiero ser directo con él, sin ánimo de confrontar, pero es la realidad. Usted fue incapaz de construir un camino distinto, lo puede haber fracasado en la izquierda con la Constitución, pero usted también fracasó”.
“Y la pregunta es qué aprendió. Y nos está diciendo que con el mismo equipo, con sus mismos criterios, usted va a desbloquear el Chile. Yo digo lo contrario, que lo que yo he probado hace apenas un poco más de un año es que usted fracasó”, siguió.
Sumó que “eso es indiscutible, es una mezcla de incompetencia con malas ideas. Entonces, yo simplemente invitar a José Antonio Kast a que nos diga qué falló en su proceso constitucional, porque no nos nunca ha respondido qué aprendió, qué hará distinto. No hay ninguna lección aprendida".
“Creo que es el primer paso para que sea audible cualquier propuesta de José Antonio Kast”, subrayó.
“Nosotros creemos que lo que tenemos son candidaturas que niegan la realidad. El hecho es que en 2022-2023 el país rechazó al Presidente Boric y la candidata Jara como rechazó al candidato Kast y a la candidata Matthei, con dos procesos constituyentes en que ellos propusieron un camino que no funciona, una mezcla de ineficiencia, pero también de irresponsabilidad. Y lo que me preocupa es que estas dos candidaturas, las tres más bien, no se hacen ninguna autocrítica, no hay ninguna lección aprendida”, planteó el candidato.
Enríquez-Ominami señaló que “yo vuelvo a confirmar lo que siempre he planteado, que la única manera de salir adelante es hacer algo distinto. Nuestro modelo se agotó. Y lo que veo es que las demás candidaturas, sin ánimo a polemizar, están diciendo algo que no se sostiene. Todas proponen, aunque digan lo contrario, más Estado, pero quieren desfinanciarlo”.
“O sea, van a empeorar todo. José Antonio Kast, por dar un ejemplo, propone y dice, ‘voy a reducir 6.000 millones de dólares en presupuesto público’, pero propone gasto por 4.000 o 5.000 millones de dólares. No calza", comentó.
Sumó que “lo que (los candidatos) tienen que hacer justamente es ser rigurosos. Yo leo los programas de todos los demás candidatos de gobierno y ninguno se plantea cómo van a recaudar más para los gastos que ellos proponen. O sea, es un poco serio”.
“Manipulan el miedo de la gente, manipulan el odio y la rabia de la gente con un Estado ineficiente. Por eso, insisto, todas las candidaturas están planteando, salvo la nuestra, reducir la protección social, y aunque cuando uno lee sus programas de gobierno, dicen exactamente lo contrario, aumentan el gasto. Si uno lee sus compromisos no calza. Es matemática simple. Dos más dos son cuatro. Lo que han dicho no se sostiene y es, derechamente, faltar a la verdad“, subrayó.
A propósito de que estamos en una junta de decir lo que hace Fernando, el IMU ha presentado problemas con los proveedores y el impacto de las medidas sociales. El próximo marzo se debe entregar el presupuesto 2026.
Consultado sobre el Presupuesto de 2026, el candidato explicó que “no se sostiene. No podemos seguir con un gobierno que ajusta el presupuesto a la baja en temas sensibles por una mezcla de mala decisión, pero también de incompetencia. Este es un gobierno que incluso hoy en día tiene problemas para cumplir con sus contratos para construir vivienda”.
“No es cierto. No es correcto, es injusto. Es una violencia también para la gente que está esperando vivienda. Se les prometió resolver el tema del déficit de vivienda y no se cumplió. Entonces yo creo que lo que hay hoy en día son candidaturas presidenciales de continuidad que nos van a llevar a la máxima ineficiencia, como la que estamos conociendo, y candidaturas de la derecha que quieren bloquear todo. Ni lo uno ni lo otro", esgrimió el candidato.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.