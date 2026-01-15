Vallejo apunta a expectativas por sala cuna en nueva cita entre Boric y Kast: “Esperamos que esta conversación tenga frutos”

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a las expectativas del Ejecutivo a raíz de la nueva cita entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, este jueves en La Moneda.

La reunión entre el Jefe de Estado en ejercicio y la autoridad entrante se inició pasadas las 8.00 horas. Se trata de la segunda visita del republicano al palacio de gobierno. El primero se realizó el pasado 15 de diciembre, un día después del triunfo de Kast en la elección presidencial.

El encuentro se produce luego del cara a cara que ambos tuvieron este lunes en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. En la ocasión, Boric emplazó a su sucesor a aprobar el proyecto de sala cuna universal.

En diálogo con radio Universo, Vallejo remarcó que Kast, como presidente electo, juega un liderazgo en todo el espectro de las derechas y que con esa condición es clave que pueda contribuir en que se tome la decisión política para sacar adelante la iniciativa.

“Ya hay acuerdo técnico de votar a favor el derecho a sala cuna para padres y madres. Esto es clave, insistimos, esto se está también discutiendo hace décadas no solamente sobre el proyecto que presentó el expresidente Sebastián Piñera y que nosotros tuvimos que indicar también en el camino porque habían muchas diferencias sobre ese proyecto”, dijo.

De acuerdo a la secretaria de Estado, los equipos del gobierno se han reunido con los equipos técnicos de la oposición “para despejar dudas técnicas, para incorporar sus observaciones técnicas, y logramos un acuerdo pero falta la decisión política”.

“Necesitamos saber si es que la oposición va a decidir congelar, frenar el proyecto, o va a decidir hacerlo avanzar. Y eso hoy día es una decisión netamente política. Así que esperamos, obviamente, que esta conversación tenga frutos” , remarcó.

Además, apuntó a la necesidad de apertura “de los parlamentarios de la oposición para que se termine poniendo en tabla”.

“Creemos que en la intervención del Congreso Futuro hubo un cambio de tono. Él (Kast) dijo las polémicas son fáciles pero no es fácil construir diálogo. Y nosotros consideramos que las semanas anteriores fue muy de polémica y poco constructivo”, señaló.

La vocera de gobierno también se refirió a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Esto, luego que el Presidente Boric anunció que su gobierno oficializará la cruzada,.

“Esto no es una candidatura que represente solo a un presidente en ejercicio en este caso a la persona de Gabriel Boric, sino que hay un respaldo de las instituciones del Estado en el caso del Poder Ejecutivo dada la trayectoria de Michelle Bachelet”, dijo.