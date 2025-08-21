Vallejo descarta dar detalles de cambio de gabinete y apunta a atribución del Presidente de pedir renuncia a ministros

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), abordó el cambio de gabinete que prepara La Moneda para la tarde de este jueves.

La portavoz del Ejecutivo, en un punto de prensa posterior a un encuentro con familias de acogida, sostuvo que “los ministros y ministras estamos en el gabinete por decisión y confianza del Presidente de la República, quien tiene la atribución exclusiva de nombrar o pedir la renuncia de sus ministros”.

De momento, el recambio en el equipo del Mandatario tiene dos nombres confirmados, con las salidas de Esteban Valenzuela de Agricultura y de Mario Marcel de Hacienda.

Vallejo fue inquirida en específico por la salida de Valenzuela y el castigo político aplicado por el Presidente Gabriel Boric, un ajuste de cuentas con la colectividad del ahora extitular de Agricultura, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que, junto a Acción Humanista(AH), fracturó en dos al oficialismo y levantó una segunda lista parlamentaria para las elecciones de noviembre.

“A mí no me compete como vocera referirme más en detalle a aquello. Estas son decisiones exclusivas del Presidente de la República, como ha sido siempre, y seguirá siendo bajo nuestra institucionalidad”, respondió.

Consultada por la posibilidad de que el ajuste ministerial sea mayor, y que puede significar incluso su propia salida, dijo: "El cambio que se comunicó formalmente por parte de Presidencia, ya es de público conocimiento respecto al ministro Valenzuela. Y yo lo único que le puedo decir es que se ha estado trabajando para el nuevo nombramiento del futuro ministro o ministra en esa cartera".

-¿Y a usted le podremos seguir diciendo ministra después de la ceremonia de cambio de gabinete?

Ante la insistencia, la vocera de gobierno retrucó: “No me voy a hacer cargo, su pregunta lleva implícito un cambio de gabinete. Por lo tanto, no puedo hacer cargo de aquello”.

"Las renuncias de ministros y ministras de Estado son atribución exclusiva al Presidente de la República y se comunican oficialmente por parte de la Presidencia de la República", zanjó.