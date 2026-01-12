Vallejo se suma a Boric: valora “cambio de tono” de Kast y llama a la oposición a aprobar proyecto de sala cuna universal

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó al Presidente Gabriel Boric y valoró el cambio de tono del mandatario electo, José Antonio Kast, para sacar adelante el proyecto de sala cuna universal.

Esto, luego que en su intervención en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro, el republicano puso el acento en la educación inicial, la sala cuna y el primer ciclo básico.“¿No será más importante el tema de la sala cuna? ¿No será más importante la educación de la primera infancia? ¿No será más importante el primer ciclo básico?”, cuestionó, en desmedro de la iniciativa de Financiamiento de la Educación Superior (FES).

En la misma instancia, el Jefe de Estado destacó la postura de Kast y lo invitó a aprobar en sala cuna. “V oy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna".

En la habitual vocería de los lunes, Vallejo adhirió a las palabras de Boric. “Yo quiero relevar el cambio de tono en la intervención del presidente electo el día de hoy en el Congreso del Futuro. Nos parece una buena señal que haya mencionado la importancia de contar con el derecho a sala cuna para nuestro país. Y por eso quiero quedarme con esta última intervención”.

Días atrás, la portavoz del Ejecutivo acusó un “cambio de actitud” de los legisladores opositores, consistente en“congelar las conversaciones” para no despachar proyectos clave de la administración actual.

En su intervención, Vallejo agregó que “los equipos de nuestros ministerios con los equipos técnicos de la oposición han logrado, obviamente, un entendimiento para poder materializar esto, pero falta la definición política, falta la aprobación en el Congreso”.

“Lo que esperan los chilenos y chilenas es que el derecho a sala cuna se concrete y no siga en el aire, no siga en el plano del debate o de las ideas, sino que se materialice. Es tan importante poner el centro en las personas y particularmente en las mujeres para lograr una mayor inserción laboral y que la maternidad deje de ser un castigo laboral, es que el proyecto sala cuna debe aprobarse. Hemos flexibilizado posiciones, hemos estado conversando con los técnicos, hemos incorporado esas observaciones técnicas, hemos presentado una nueva norma de la ley para habilitar a un acuerdo político”, remarcó.

Y luego agregó: “Necesitamos que la oposición defina si es que va a permitir avanzar este proyecto o va a obstaculizar su avance. Nosotros creemos que junto con la señal que ha dado el presidente electo hoy día, podemos lograr un entendimiento que se materialice”.

Finalmente, apuntó que “la semana pasada teníamos un cuestionamiento desde el equipo y el propio presidente electo a la necesidad de legislar en esta materia. Hoy día vemos un cambio de tono y nos quedamos con esta última intervención”.