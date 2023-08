Vallejo tilda acusación constitucional contra Jackson de “cortina de humo” y acusa que republicanos “improvisan argumentos”

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al anuncio de una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que sería presentada el próximo lunes 14, asegurando que se trata de “una cortina de humo”.

La acción fue anunciada por el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien afirmó que existe “mérito suficiente” para presentar una segunda acusación constitucional en contra del titular de Desarrollo Social. Posteriormente, la UDI y RN informaron que apoyarán el libelo.

Desde La Moneda, la ministra vocera, manifestó que “se está haciendo una práctica habitual por parte del Partido Republicano de anunciar acusaciones constitucionales sin fundamento y luego improvisar sus argumentos en el camino. Esto no ha sido recurrente en la historia de nuestro país. Anunciar acusaciones y luego improvisar sus argumentos”.

“Esto parece ser una práctica premeditada, una práctica habitual que lo que finalmente hace y genera, es descuidar las verdaderas preocupaciones de nuestros patriotas, es impedir que estemos conversando de los temas que realmente le importan a la ciudadanía. Significa levantar cortinas de humo para dejar de conversar de cómo aumentar pensiones en el país, dejar de conversar de las personas que cuidan a otros (...)”, agregó la secretaria de Estado.

En ese sentido hizo un recuento de las acusaciones constitucionales que han sido presentadas hacia los ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Nos preocupa profundamente porque a través de estas reiteradas AC -y déjennos señalar que ya van cinco: cuatro presentadas y rechazadas, una ahora recientemente anunciada-. Estamos hablando que cada tres meses se está presentando una AC más o menos. Así como vamos terminaremos con alrededor de 16 AC contra ministros de Estado en un solo periodo de gobierno”, señaló Vallejo.

Hasta ahora, dijo, “tenemos solo un anuncio, al aire, en el aire, de una acusación sin fundamentos y sobre la cual, probablemente y como ha sido recurrente, se va a improvisar en el camino sus argumentos”.

“Esto no tiene que ver con defensa de la probidad, no tiene que ver con una preocupación en torno al respaldo y fortalecimiento de nuestras instituciones y su legitimidad (...) tiene que ver con un objetivo político que es impedir u obstaculizar más bien, el diálogo en torno a cambios sustantivos, que es obstaculizar la posibilidad de mejorar las pensiones y terminar con el modelo fracasado de las AFP, que es obstaculizar la posibilidad de un pacto fiscal (...) para financiar temas que están pendientes en nuestra sociedad. Eso está de fondo, no tiene que ver con un ministro u otro”, señaló Vallejo, quien añadió que Jackson “se transformó en un chivo expiatorio al cual se le endosan de manera improvisada responsabilidades que no tiene, que son de otros”.

Respecto a la continuidad del ministro Jackson, Vallejo sostuvo que “la permanencia de los ministros de Estado no depende del chantaje de una acusación constitucional. Depende de la evaluación que haga el gobierno”.