Las tensiones entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast marcaron este domingo las declaraciones de dos ministros del comité político, quienes abordaron tanto el escenario legislativo de cierre del gobierno como el debate por la situación fiscal del país.

Desde el Ejecutivo, las declaraciones apuntaron a un endurecimiento de la actual oposición, tras la irrupción del presidente electo y a cuestionamientos directos a los diagnósticos que Kast ha instalado sobre el estado del país.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, advirtió un congelamiento en las conversaciones con la oposición para destrabar proyectos legislativos prioritarios del Ejecutivo, situación que atribuyó a un cambio de actitud ocurrido en los últimos días, luego de intervenciones públicas de Kast y de su equipo.

Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

Vallejo señaló que el Gobierno mantenía acuerdos técnicos avanzados con sectores de la oposición en iniciativas como Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y el fin del CAE con la creación del Fondo de Educación Superior (FES), proyectos que calificó como “transversales para la ciudadanía” y relevantes para impactar en la vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, sostuvo que ese escenario se habría modificado abruptamente. “ Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena . Yo espero que así no sea. Pero algo pasó”, afirmó. Consultada sobre si Kast habría dado instrucciones directas a los parlamentarios opositores, la ministra indicó que el cambio se produjo “desde arriba o desde su equipo”.

“Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no han habido contestaciones de teléfono”, agregó Vallejo, quien llamó a retomar el diálogo político para transformar los acuerdos técnicos ya alcanzados en acuerdos políticos, “por el bien del país”.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó en Mesa Central de Canal 13 la controversia abierta entre Boric y Kast por la situación fiscal, luego de que el presidente electo afirmara, en un foro de Icare, que recibiría un país con una condición económica compleja y criticara la tramitación de proyectos en la recta final del mandato.

Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

La respuesta del Presidente Boric llegó al día siguiente, cuando acusó a Kast de mentir respecto de indicadores sociales y económicos. Consultado sobre esas declaraciones, Elizalde sostuvo que los cuestionamientos del mandatario se basan en afirmaciones reiteradas del presidente electo. “Usted puede revisar sus reiteradas declaraciones de que Chile es más pobre y que hay más pobres que hace cuatro años atrás”, señaló.

El ministro defendió la gestión del Ejecutivo, afirmando que, al comparar los indicadores actuales con los de 2022, “Chile está mejor”. En esa línea, destacó la estabilización económica, el control de la inflación, la contención del déficit fiscal y la ausencia del escenario de estanflación que se proyectaba al inicio del gobierno.

“ El país no se cae a pedazos ”, afirmó Elizalde, quien además relevó avances en materia de seguridad, como la reducción de ingresos irregulares, la baja de la violencia rural en la zona sur, la contención del alza de homicidios y el aumento en la sanción efectiva a personas privadas de libertad. Asimismo, atribuyó parte de esos resultados a la conducción económica del ministro Mario Marcel, bajo el liderazgo del Presidente Boric.

Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

Durante la entrevista, Elizalde también se refirió a la controversia por las críticas del Mandatario a líderes que respaldaron la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ante la consulta sobre si esas palabras incluían a Kast, el ministro recalcó que se trató de una referencia general y defendió la línea histórica de la política exterior chilena, basada en el derecho internacional.

Finalmente, respaldó las recientes declaraciones de Boric sobre Cuba, en las que afirmó que no existe democracia en la isla. “A mí me representa”, sostuvo Elizalde, señalando que esa postura refleja una defensa coherente de los principios democráticos y de los derechos humanos, sin excepciones.