    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    El próximo 11 de marzo, asumirá en La Moneda el presidente electo José Antonio Kast. A dos meses de este hecho, la aprobación al Presidente Boric y a su gobierno se mantiene en torno a un tercio de la población.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Este domingo se publicó una nueva versión de la encuenta Criteria, centrada principalmente en el resultado tras las elecciones del pasado 14 de diciembre, en que salió electo José Antonio Kast, y la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

    En la encuesta, que recopiló respuestas entre el 6 y 8 de enero a través de un panel online, la aprobación al mandato del Presidente Gabriel Boric sufrió un leve descenso de un punto respecto a la medición de diciembre de 2025 y registró un 33%.

    Mientras tanto, la desaprobación marcó un 59% de las intenciones de los encuestados.

    Criteria

    Estas cifras se registran a dos meses exactos del próximo cambio de mando el 11 de marzo.

    Por otro lado, la aprobación del gobierno no registró mayores variaciones y se mantuvo en 31% en comparación a diciembre de 2025, con un 61% de desaprobación.

    Criteria

    Resultados post elecciones

    La medición de esta ocasión también evaluó la recepción de la ciudadanía respecto a la elección de José Antonio Kast y realizó una comparación con la recepción obtenida por el Presidente Boric en enero de 2022.

    Respecto a la pregunta ¿Qué tan satisfecho estás con los resultados de la elección presidencial? La medición registró que en enero de 2022, Boric tuvo un 48% de los consultados satisfechos o muy satisfechos con su elección.

    Para enero de 2026, y frente a la misma consulta, un 58% de los encuestados señaló estar satisfecho o muy satisfecho con la elección de Kast.

    Criteria

    Frente a la pregunta ¿Cuál es tu opinión sobre el presidente electo? Los resultados comparados mostraron una recepción positiva bastante parecida.

    Un 47% de los encuestados en enero de 2022 señaló tener una opinión buena o muy buena de Boric, mientras que ahora en 2026 un 48% la tuvo sobre José Antonio Kast.

    Por otro lado, un 24% tuvo una opinión regular de Boric, contra un 19% que la tuvo ahora sobre Kast.

    Finalmente, un 24% dijo en 2022 tener una mala o muy mala opinión sobre Boric.

    Respecto a Kast, un 29% señaló aquella postura ahora en 2026.

    Criteria

    Por otro lado, la encuesta Criteria también evaluó las percepciones sobre cohesión social tras la elección.

    Respecto a la afirmación "El país está en una senda de reconciliación después de esta elección" un 32% estuvo de acuerdo con esta frase tras la elección de Boric en 2022.

    Mientras tanto, en 2026 un 45% estuvo de acuerdo tras la elección de Kast.

    Sobre la frase “El país ha quedado dividido después de esta elección”, un 39% estuvo de acuerdo en el caso de Gabriel Boric.

    Respecto a Kast, un 29% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con ella.

    Criteria

    Situación en Venezuela

    La medición de este 11 de enero también tuvo una apartado para evaluar la recepción a la intervención militar estadounidense en Venezuela, que el pasado 3 de enero realizó un ataque aéreo a distintas ciudades y capturó durante la madrugada al exmandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

    Frente a la consulta ¿Cuál es tu opinión sobre estos acontecimiento? Un 54% de las personas dijeron tener una opinión positiva o muy positiva sobre ellos.

    Mientras tanto, un 27% dijo no tener una postura ni positiva ni negativa y un 19% señaló tener una negativa o muy negativa.

    Criteria

    Los encuestados también se mostraron optimistas en general respecto al futuro cercano de la nación caribeña tras la intervención, reflejado en las respuesta a la pregunta ¿En un año más tú crees que Venezuela estará, mejor, peor o igual que antes de la intervención de Estados Unidos del fin de semana pasado?

    Sobre este ítem, un 57% señaló que estará mejor, un 29% igual y solo 14% dijo que la situación será peor.

    Criteria

    La medición también consultó respecto a las motivaciones estadounidenses sobre la intervención en territorio venezolano.

    Al respecto, un 58% considera que el principal interés estaría en el petróleo y otros recursos naturales.

    Mientras tanto, solo un 25% piensa que la incursión militar tuvo como objetivo defender el Estado de derecho en Venezuela, para protegerse frente a amenazas como el narcotráfico y el terrorismo.

    Criteria

