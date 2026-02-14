Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

El canciller Alberto van Klaveren lamentó este sábado el fallecimiento de Marcel Young, exembajador de Chile en Haití entre 2004 y 2010 y exdirector ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

A través de su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores expresó: “Lamento mucho el fallecimiento en París de Marcel Young, ex embajador de Chile en Haití y ex director ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos”.

“Será recordado por su compromiso humanitario y su generosidad”, manifestó.

Young representó a Chile en Haití durante un período marcado por la participación del país en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), instancia en la que cumplió labores diplomáticas en medio de un complejo escenario político y social en la isla caribeña.