SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Van Klaveren rechaza que dardos de Boric contra Trump afecten candidatura de Bachelet a la ONU

“Es la candidatura más importante presentada por Chile a nivel internacional”, sostuvo el jefe de la diplomacia luego de que el Presidente Boric anunciara durante su discurso ante Naciones Unidas la postulación de la exmandataria como secretaria general del organismo.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Santiago 23 de diciembre 2024. El ministro de relaciones exteriores, Alberto van Klaveren, realiza un punto de prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras el discurso pronunciado este martes por el Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde el mandatario anunció que Chile nominará a Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo, el canciller Alberto van Klaveren calificó el hecho como “la candidatura más importante que ha presentado Chile desde el punto de vista internacional” y llamó a no especular con un posible uso del derecho a veto por parte de EE.UU.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la diplomacia chilena valoró la trayectoria nacional e internacional de la exmandataria, tras lo cual dijo que desde el Ejecutivo creen que es hora de que América Latina ocupe la testera del organismo internacional, además de destacar que “es el turno de las mujeres”.

En este sentido, Van Klaveren explicó por qué el gobierno decidió lanzar la candidatura de Bachelet en esta ocasión: “Era el momento para presentar la candidatura, porque también sabemos que informalmente están corriendo otras candidaturas y justamente varios países se han acercado a nosotros, consultando cuándo se iba a presentar la candidatura y ahora es justamente la Asamblea General de Naciones Unidas y es la oportunidad para hacerlo”.

Posible veto de EE.UU.

En la ocasión, el canciler fue requerido por cómo se va a enfrentar el poder de veto que tiene Estados Unidos en la ONU, considerando las críticas que el Presidente Boric ha emitido en contra de Donald Trump.

Esto, incluyendo los dardos lanzados en su discurso de esta tarde, cuando sin nombrar al mandatario estadounidense, Boric criticó su negacionismo al cambio climático: “Se ha afirmado en este mismo podio hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira, y las mentiras debemos combatirlas”, sostuvo Boric en la ocasión.

Van Klaveren señaló: “Bueno, el Presidente no nombró a ningún orador previo. Por cierto, digamos, tiene una posición que la ha reiterado en muchas ocasiones. (...) En el Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes, cada uno tiene derecho a veto. Yo creo que no hay que especular sobre la utilización o no utilización del derecho a veto y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para apoyar la candidatura, hablando no solamente con los cinco miembros permanentes sino que también con el resto de los futuros o actuales integrantes del Consejo de Seguridad que van a tener que intervenir en esas decisiones”.

Tras esto, sostuvo que un eventual derecho a veto “es una situación que afecta a todas las candidaturas, y si se hace un análisis de cada candidatura, siempre pueden surgir dudas respecto de la actitud de algún miembro del Consejo de Seguridad, sobre todo de algún miembro permanente”.

Ante la insistencia sobre las críticas de Boric quienes niegan el calentamiento global, el canciller Van Klaveren indicó que “la referencia que hizo el Presidente es al negacionismo climático y esa es una posición que ha mantenido Chile, yo diría no solamente bajo este gobierno”.

Y requerido directamente sobre a quién apuntaban las palabras de Boric, el jefe de la diplomacia sostuvo: “Yo no voy a interpretar las palabras del Presidente, creo que dijo lo que quería decir y no me corresponde a mí abundar en explicaciones sobre sus dichos”.

Más sobre:ONUBacheletVan KlaverenBoric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric anuncia postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?