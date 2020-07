Van Rysselberghe asegura que rebaja a dieta parlamentaria “no ayuda en nada” a mejorar la calidad de la política: “Fue reactivo a lo que pasó el 18 de octubre”

La senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselbeghe, abordó la decisión del Consejo de Alta Dirección Pública de rebajar la dieta parlamentaria en un 25% . Consultada si esto ayudaría a mejorar la calidad de la política, la timonel de la UDI contestó: “Yo creo que no ayuda en nada, para ser bien sincera (...) Yo creo que la deslegitimación de la política no viene por eso. Son múltiples otras razones, pero creo que eso no ayuda”.

“Entiendo que es una decisión que se tomó, que está basada en legislación comparada, que no fue una decisión unánime, por lo demás, pero tiene una racionalidad detrás, no es al ‘tincómetro’ ¿Pero si yo creo si eso va a mejorar la calidad de la política? Yo creo que no”, agregó.

Para la senadora, se trata de una decisión que “fue reactiva a lo que pasó el 18 de octubre”, dijo apuntando al estallido social.

Retiro anticipado de fondos de AFP: “Me parece una mala idea”

Consultada por la idea de estudiar un retiro anticipado de fondos de pensiones por parte de los trabajadores para que puedan enfrentar la crisis económica, la senadora contestó: “Me parece una mala idea. Acá están los fondos covid-10 que son fondos públicos, que se han recaudado con impuestos de todos los chilenos, para poder hacer frente a esta pandemia. Cuando tenemos plata que es pública me parece que echarle mano para la vejez de las personas, no es la mejor idea”.

A su juicio, se trata de una política “regresiva” porque quienes “tienen menos ahorros son los más vulnerables, pero son lo que podrían sacar un poquito de plata”.

“No entiendo por qué persisten en eso, me da la idea que es un tema ideológico y no de ayuda a las personas”, agregó.

Consultado por los dichos del presidente de RN, Mario Desbordes, quien se abrió a estudiar esta idea “como última alternativa”, Van Rysselberghe contestó: “Él puede pensar que es una buena idea, y yo tengo el legítimo derecho a pensar que no es una buena idea”.