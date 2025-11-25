BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vanessa Kaiser cuestiona figura de Franco Parisi y sostiene que su votante “no estuvo suficientemente informado”

    la senadora electa por La Araucanía apuntó que "tienes un candidato ninja que nadie le pegó, que nadie lo investigó, que nadie le sacó sus trapitos sucios al sol, versus otros candidatos que sí les hicieron guerras mediáticas”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Vanessa Kaiser.

    Vanessa Kaiser, la senadora electa por La Araucanía y hermana de Johannes Kaiser se refirió durante la mañana de este martes a la figura de Franco Parisi señalando que su votante “no estuvo suficientemente informado”.

    En conversación con Radio Pauta es que Kaiser señaló que “Yo creo que no lo vimos venir, efectivamente, como Johannes dijo ayer, fue como un candidato ninja”, agregando que como “nadie lo vio, entonces nadie le pegó, ese es el punto”.

    “La gente no sabe por lo que votó, porque como fue el candidato Ninja, en parte la prensa tampoco se hizo cargo realmente de cuáles eran las propuestas que él planteaba, ni de cuál es el prontuario del señor Franco Parisi”, mencionó.

    Según expresó la senadora electa por La Araucanía, Parisi “cuando partió en 2013 con su primera candidatura, finalmente el notario que, digamos, acreditó las firmas, perdió su cargo, porque todo eso fue un proceso chucho. Los hijos de Franco Parisi se cambiaron de apellido. O sea, hay toda una serie de cosas”, añadiendo que “hay tantas cosas que decir de Franco Parisi que no se dijeron, que a mí me parece que el votante de Franco Parisi, porque fue como este candidato Ninja, no estuvo suficientemente informado”.

    “Tienes un candidato ninja que nadie le pegó, que nadie lo investigó, que nadie le sacó sus trapitos sucios al sol, versus otros candidatos que sí les hicieron guerras mediáticas”, señaló

    Finalmente Kaiser apuntó, “este es un señor que nadie le tocó, ni siquiera el hecho del papito Corazón, que no tiene residencia en Chile y no se puede notificar. Y hay muchas otras cosas en la biografía de este candidato que si la prensa se lo hubiera tomado en serio, hubieran salido a la luz y que la gente que votó por él hubiera tenido en consideración. Y yo creo que eso hubiese cambiado bastante el escenario”.

    Cuestionamientos a Pamela Jiles

    En la ocasión, Vannesa Kaiser además cuestionó a la figura de Pamela Jiles, quien en conversación con T13 Radio advirtió que “A Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible”.

    “Por supuesto que Pamela Jiles es la socia de Franco Parisi, entonces ahí habría que preguntarle a él qué piensa él que va a ser PDG si va a ser la punta de lanza de una especie de resurgimiento quizás del octubrismo”, mencionó.

    De acuerdo a lo que añadió, “en algún momento ella asumió la vocería de la primera línea, y sería súper bueno ahora que está amenazando, como si siguiera siendo la vocera de la primera línea, al próximo gobierno de derecha democráticamente electo de hacerle la vida imposible, sería buenísimo que también Franco Parisi pudiese explicarnos qué piensa él, qué piensan los demás miembros de la bancada del PDG”.

    En la misma línea, sobre sus declaraciones, Kaiser apuntó que “a mí no me parece que Pamela Jiles sea necesariamente la que representa a la bancada del PDG. Ahí ustedes tienen a distintos diputados, algunos de ellos han dicho ya que van a apoyar a José Antonio Kast, entonces ella habla por sí misma”.

    Más sobre:Vanessa KaiserFranco ParisiEleccionesElecciones Presidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino

    Por urgencia médica: diputado Mulet no podrá concurrir al Senado para defender AC contra exministro Pardow

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Manouchehri y trama bielorrusa: “Evidentemente, acá hay una un pequeño tumor en el Poder Judicial que ha ido creciendo”

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Minuto a minuto | Diego Pardow enfrenta acusación constitucional en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    4.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League

    Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino
    Chile

    Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos
    Negocios

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas
    Tendencias

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Ibai Llanos llegó a Chile y quedó sorprendido con el acento: “No se les entiende al hablar”

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    “Quiere, pero de momento no puede”: en España critican a Alexis Sánchez en su retorno al Sevilla

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”
    Mundo

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad