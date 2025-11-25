Vanessa Kaiser cuestiona figura de Franco Parisi y sostiene que su votante “no estuvo suficientemente informado”

Vanessa Kaiser, la senadora electa por La Araucanía y hermana de Johannes Kaiser se refirió durante la mañana de este martes a la figura de Franco Parisi señalando que su votante “no estuvo suficientemente informado”.

En conversación con Radio Pauta es que Kaiser señaló que “Yo creo que no lo vimos venir, efectivamente, como Johannes dijo ayer, fue como un candidato ninja”, agregando que como “nadie lo vio, entonces nadie le pegó, ese es el punto”.

“La gente no sabe por lo que votó, porque como fue el candidato Ninja, en parte la prensa tampoco se hizo cargo realmente de cuáles eran las propuestas que él planteaba, ni de cuál es el prontuario del señor Franco Parisi”, mencionó.

Según expresó la senadora electa por La Araucanía, Parisi “cuando partió en 2013 con su primera candidatura, finalmente el notario que, digamos, acreditó las firmas, perdió su cargo, porque todo eso fue un proceso chucho. Los hijos de Franco Parisi se cambiaron de apellido. O sea, hay toda una serie de cosas”, añadiendo que “hay tantas cosas que decir de Franco Parisi que no se dijeron, que a mí me parece que el votante de Franco Parisi, porque fue como este candidato Ninja, no estuvo suficientemente informado”.

“Tienes un candidato ninja que nadie le pegó, que nadie lo investigó, que nadie le sacó sus trapitos sucios al sol, versus otros candidatos que sí les hicieron guerras mediáticas”, señaló

Finalmente Kaiser apuntó, “este es un señor que nadie le tocó, ni siquiera el hecho del papito Corazón, que no tiene residencia en Chile y no se puede notificar. Y hay muchas otras cosas en la biografía de este candidato que si la prensa se lo hubiera tomado en serio, hubieran salido a la luz y que la gente que votó por él hubiera tenido en consideración. Y yo creo que eso hubiese cambiado bastante el escenario”.

Cuestionamientos a Pamela Jiles

En la ocasión, Vannesa Kaiser además cuestionó a la figura de Pamela Jiles, quien en conversación con T13 Radio advirtió que “A Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible”.

“Por supuesto que Pamela Jiles es la socia de Franco Parisi, entonces ahí habría que preguntarle a él qué piensa él que va a ser PDG si va a ser la punta de lanza de una especie de resurgimiento quizás del octubrismo”, mencionó.

De acuerdo a lo que añadió, “en algún momento ella asumió la vocería de la primera línea, y sería súper bueno ahora que está amenazando, como si siguiera siendo la vocera de la primera línea, al próximo gobierno de derecha democráticamente electo de hacerle la vida imposible, sería buenísimo que también Franco Parisi pudiese explicarnos qué piensa él, qué piensan los demás miembros de la bancada del PDG”.

En la misma línea, sobre sus declaraciones, Kaiser apuntó que “a mí no me parece que Pamela Jiles sea necesariamente la que representa a la bancada del PDG. Ahí ustedes tienen a distintos diputados, algunos de ellos han dicho ya que van a apoyar a José Antonio Kast, entonces ella habla por sí misma”.