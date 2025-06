Veto del Frente Amplio a Sharp aleja posibilidad de lista única en el oficialismo

Un respaldo a la postura que asumió el Presidente Gabriel Boric ante el bombardeo de EE.UU. en contra de Irán fue una de las últimas publicaciones del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (independiente del Movimiento Transformar Chile), en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de los guiños, la puerta del Frente Amplio sigue cerrada.

Tras el dejar el municipio, el exjefe comunal ha mantenido un perfil público activo y hoy está embarcado en una postulación al Senado por la Quinta Región, que ya tiene el aval de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), partido oficialista que tiene como abanderado presidencial al diputado Jaime Mulet.

Sin embargo, para el Frente Amplio ya es una decisión tomada que no integrarán una lista en compañía de Sharp, aun cuando vaya asociado a una colectividad de la alianza.

“Como cualquier persona, tiene legítimo derecho a competir. Pero también es cierto que ha seguido un camino propio, marcado por quebrar cada uno de los movimientos políticos de los que ha formado parte”, señaló el diputado Jorge Brito (FA), una de las cartas de su partido, para competir por un escaño senatorial en Valparaíso.

En el partido, en el que milita el Presidente Gabriel Boric, la definición senatorial ya está lo suficientemente enredada para sumar más complicaciones. Además de Brito, el diputado Diego Ibáñez (FA) también aspira a dar un salto a la Cámara Alta, mientras que el actual senador de la colectividad, Juan Ignacio Latorre (FA), pretende ir a su reelección.

Si bien Sharp fue uno de los fundadores de la coalición base del Frente Amplio, que después evolucionó hasta confluir en un solo partido, diferencias políticas lo alejaron de Boric y de todo el grupo de dirigentes porteños que se mantuvieron en la colectividad.

A pesar de que la relación de Sharp con el Frente Amplio ha sido fluctuante, entre momentos de tensión y alianzas tácticas, en la última elección municipal de 2024, a la que el exalcalde no repostuló, marcaron claramente los caminos separados, a pesar de hubo negociaciones para evitar una competencia.

Sin embargo, las tratativas no fructificaron y Sharp levantó la postulación de Carla Meyer, mientras que el Frente Amplio se alineó detrás de la candidatura de la exconcejal Camila Nieto (FA), quien finalmente ganó la alcaldía porteña.

Desde entonces los puentes políticos siguen cortados. Por tal razón, en respuesta a la negativa del frentamplismo, el diputado Mulet dio por muertas anticipadamente las conversaciones dentro del oficialismo para conformar una lista de unidad, ya que el FREVS de todos modos llevará a Sharp al Senado.

“En las negociaciones entre los partidos cada uno pone sus candidatos con las exigencias legales cumplidas. No aceptamos y no promovemos vetos... Nosotros propusimos una alianza amplia y eso implica generosidad, amplitud. No hay tiempos ni espacios para vetos porque el adversario es muy grande. Creo que es clave la conversación programática porque eso asegura salir de la pelea por cupos, y concentremos en las propuestas e ideas", dijo Mulet a La Tercera a inicios de mayo.

El presidente del Movimiento Transformar Chile, Rodrigo Ruiz, dijo que “estamos disponibles para examinar la confirmación de una lista de izquierda y el progresismo en Valparaíso y donde sea necesario. Hemos planteado que es el momento de una apertura generosa de la política democrática, no de gestos restrictivos. Para nosotros lo más importante es abrir canales de participación social efectiva. Lo que hoy puede alejar esa posibilidad es la primacía de intereses menores que hay que disipar cuanto antes. Tengo confianza en que no se impondrá un veto sobre la candidatura de Jorge Sharp, por más que algunos sectores del oficialismo así lo que deseen”.

El problema es que el nudo por la senatorial de Valparaíso tendría repercusiones en todo el país, ya que los pactos electorales tienen un alcance nacional y no se pueden modificar según las realidades de cada región.